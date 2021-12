A világ dzsesszéletének csillaga hat kontinens több mint hatvan országában ejtette ámulatba a nézőket. Az utcazenészként induló, majd jam-bandekkel turnézó zenész újító, forradalmi szerepe elvitathatatlan a szólógitározás történetében. Hatévesen kezdett zongorázni, majd tizenegy évesen váltott gitárra. Középiskolásként a Reno International Jazz Festivalon Quincy Jonesszal megosztott első helyen végzett holtversenyben. Tanult a Princeton Egyetemen, ahol zeneelméletből és zeneszerzésből diplomázott. Az amerikai gitáros és zeneszerző először a rockzene világában, majd a jazz szabadabb, improvizatív műfajában kereste azokat az utakat, amelyek még ezeknek a kötetlenebb műfajoknak az íratlan szabályait is képesek áthágni. A pályája 1985-ben indult be, akkori albuma, a Magic Touch rekordot jelentő 51 héten át vezette a Billboard jazzlistáját, és az Egyesült Államok zenei piacán a műfajban kiugrónak számító félmillió példányban kelt el. Azóta klasszikus művek merész feldolgozásai, popslágerek kapcsán tett felfedezések vagy éppen a jazz határait feszegető, ultramodern improvizációi révén újra és újra lenyűgözi közönségét. A mások által is használt speciális, úgynevezett „touch”, azaz érintésre épülő játékot Stanley Jordan zsenialitása és virtuozitása magasabb szinten tökéletesítette, így alakult ki a rá jellemző „tapping” technika. Párhuzamosan tud dallamot és akkordokat játszani. Sokszor játszik egyszerre két különböző gitáron, vagy akár gitáron és zongorán. Zeneterápiával is foglalkozik. Olyan nagyszerű zenészekkel játszott, mint Art Blakey, Richie Cole, Stanley Clarke, Kenny Rogers, Kevin Eubanks és Dizzy Gillespie.