Csiszár Attila közel két évtizede kutatja a témát. Az egykori parasztság és a velük nagyjából egy szinten élő kisnemesek használati tárgyait a hagyatéki leltárak, árverési jegyzőkönyvek, peres iratok, kárvallások örökítették meg, de a legtöbb adatot az árvaszéki iratokból nyerte a kutató. Beszélt a kutatási nehézségekről is. A dokumentumokban több olyan XVIII. századi tárgynév is szerepelt, melyekről csak hosszú kutatás után lehetett kideríteni, hogy valójában mit is takarnak. A szökröny például nem a szekrényt jelölte, hanem a gabonás- ládát nevezték így a Rábaközben. A fidel olyan, téglalap alakú kendőfajta volt, melyet az áll alatt csak kereszteztek, majd hátul a tarkónál kötöttek meg az asszonyok. A megfejtését nehezítette, hogy már az 1800-as évek elején kiment a divatból. 1789-ben az osli Tapolczai Ferenc hagyatékában írtak össze egy teveszőr purucot, de a mellénynek nincs köze a sivatag hajójához. A teveszőr itt valójában a kis-ázsiai angórakecske szőréből készült fényes, félselyemnek is nevezett textília volt. A gyakran furcsán magyarosított anyagnevek is nehezítették a kutatást. Rábapordányi hagyatéki leltárban maradt fenn a lisztes istibli neve, mely olyan liszteshordó volt, amelyet a furatokon átdugott rudak segítségével négy ember tudott mozgatni. Az istiblit a zsák, a vizes vatalajt pedig a korsó szorította ki a mindennapos használatból.

Németh Péter a normandiai csatáról írt könyvet. A bemutatón Pintér Gábor beszélgetett a szerzővel.