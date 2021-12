– Győrben is tisztán látható, hogy azok az épületek maradtak meg az évszázadok során, melyek az említett vezérelv alapján készültek. Nem mellesleg e kritériumok határozzák meg, hogy műalkotás született vagy nem. Ezekre a pillérekre támaszkodva nemcsak a specialisták, hanem a laikusok is meg tudják ítélni nagy biztonsággal az alkotások értékét. S hogy ez mennyire igaz, jelzi, a valóban értékes tárgyakat évszázadokon, generációk során át őrizték, kataklizmák idején is mentették az emberek, a tönkrement épületeket pedig újjáépítették. Nem véletlenül. Vannak számomra különösen kedves házak, értelemszerűen elsősorban közülük válogattam. Ugyanakkor korábban is készítettem épületrajzokat. Sokszor előfordult, hogy látva azokat többen megkérdezték: ez is Győrben van, ugyan melyik utcában? Pedig ők is esetleg nap mint nap elmentek mellette. Valaki mesélte, hogy Révfaluból járt át a belvárosba éveken át, és nem tűnt fel neki a Nepomuki Szent János-szobor a híd lábánál. Pedig szép a szobor és a környezete is az. A könyvbe tehát a kedvenc épületeim, helyeim kerültek, és ezzel mintegy helytörténeti utazásra is hívom a győrieket. Izgalmas városi sétákra indulhatnak a könyvvel a kezükben. Az album térképet is tartalmaz, amin számozva követhetők a lerajzolt épületek a városházától indulva szerte a városban.