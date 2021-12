Ötödik éve gyűjti a soproni gyermekmúzeum a családi történeteket, a diákok a nagyszülőkkel, dédszülőkkel beszélgetnek. Idén már nemcsak írott formában lehetett pályázni, hanem videókat és hangfájlokat is vártak. A múzeum azt szerette volna, hogy olyan eszközzel készüljenek a riportok, visszaemlékezések, amelyet könnyedén és szívesen használ a fiatal generáció. Végül az írásos alkotásokon kívül két megható videóval és egy ppt-vel is pályáztak diákok, sőt a helybelieken kívül Zalaegerszegről, Pápáról és Budapestről is érkezett alkotás.