– Mindig humán beállítottságúnak tartottam magam, gyerekként is közel állt hozzám a zene, az irodalom és a versek. Mind- ezek ellenére a tanulmányaimat közlekedésmérnökként fejeztem be. Dolgoztam értékesítőként, személyügyi, illetve felső vezetői asszisztensként, de még minőségirányítási megbízottként is – ezek a tapasztalatok is nagy hatással voltak a verseimre. A fővárosban töltött évek szintén visszaköszönnek a költészetemben – mondta Kovács Enikő.