Rita kertje nem csak Sopronban, országosan is példaértékűnek számít - fotók

Rita kertje nemcsak Sopronban számít példaértékűnek, hanem országos viszonylatban is figyelemre méltó. A Zöldkert-projekt egy olyan projektmódszeren alapuló tevékenység, mely során a hallgatók kreatív csoportmunka keretein belül fedezhetik fel a kerttervezés, kertépítés, kertgondozás izgalmas világát.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar hallgatói beleshettek Mogyorósi Rita kertjének titkaiba a Zöldkert-projektnek köszönhetően Fotó: SOE BPK

Zöldkert-projekt Mogyorósi Ritánál

Együtt gondolkodnak, terveznek, és közösen alakítják ki a Benedek-kar kertjének különleges szegleteit, valamint egyik gyermekvédelmi lakásotthon kertjét, ahol a természet nemcsak szép, hanem gyógyító erő is lehet.

Mogyorósi Rita kertje egy oázis Fotó: Kisalföld archív

A projekt kiemelten fontos a kar életében, mert élményszerűen kapcsolja össze a környezeti nevelést, a gyakorlatorientált pedagógiai kompetenciafejlesztést és a közösségi felelősségvállalást. A természethez való kapcsolódás révén olyan gondoskodási, érzelmi és inkluzív pedagógiai tapasztalatokat szereznek a hallgatók – különösen a gyermekvédelemben élő gyermekekkel közösen megvalósított kertépítés és kertgondozás során –, amelyek által későbbi szakmai munkájukban is a fenntarthatóságra nevelés hiteles mintáivá válhatnak.

Szenvedélyes hobbikertész

Mogyorósi Rita 12 éve szenvedélyes hobbikertészként folyamatosan bővíti kertjét, amelyben ma már több mint ezer növény, íves ágyások, sziklakert és gondosan javított talaj biztosít természetes élőhelyet számos rovarnak és madárnak. Komposztálással, mulcsozással és esővízgyűjtéssel fenntartható módon gondozza a területet. A projektben részt vevő óvodapedagógia, csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypeda- gógia, illetve sportszervező szakos hallgatók megtudhatták, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni egy kert megtervezésekor és kialakításakor, hogyan lehet elősegíteni a biodiverzitást, valamint miért nélkülözhetetlen a kert mikroökológiai egyensúlyának mielőbbi helyreállítása.

Rita saját kertjének példáján keresztül mutatta be a legfontosabb megoldásokat, és nem titkolta az út során elkövetett hibáit sem, amelyekből talán még többet lehet tanulni. A látogatás végén számos növényt ajánlott fel a Benedek-kar folyamatosan szépülő kertje számára.