Zechmeister terv

1 órája

Pintér Bence milliárdok ígéretével vakít, Boncsarovszky beleállt a győri polgármesterbe

Címkék#Boncsarovszky Péter#pintér Bence#Zechmeister Károly

Méltatlan a Zechmeister terv a névadó örökségéhez – ez volt az üzenete annak a sajtótájékoztatónak, amelyet a Fidesz-KDNP Győri Frakciója rendezett. A Zechmeister terv vágyálmok sorozata lenne csupán?

Kisalföld.hu

– Azt gondolom, nem méltó a Zechmeister terv a névadó, Zechmeister Károly munkásságához – mondta el november 4-én Boncsarovszky Péter, a Fidesz-KDNP Frakció frakcióvezető-helyettese a Városháza előtti téren megrendezett sajtótájékoztatón.

Boncsarovszky Péter, Zechmeister terv, Pintér Bence, Győr, város
Méltatlan a Zechmeister terv a névadó örökségéhez – véli Boncsarovszky Péter. 
Fotó: Csapó Balázs

Kiemelte, városunk egykori polgármestere, Zechmeister Károly nagy rátermettséggel, rendkívüli tudással látott hozzá a pénzügyek rendezéséhez, az ügyintézés korszerűsítéséhez.

Pintér Bence Zechmeister-terv nevet kapott városfejlesztési programja csupán vágyálmok sorozata, amelyben üres számokkal dobálózik. Emberek milliárdok ígéretével vakít.

A Zechmeister tervről

Megvalósulásának a feltétele, hogy a közgyűlés többsége elfogadja a beterjesztett 2026-os költségvetést. A terv több területet ölel fel, úgymint vagyongazdálkodás és fejlesztés, környezetvédelem, kultúra és sport valamint szociális ügyek és oktatás. 


 

 

