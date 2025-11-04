Pintér Bence milliárdok ígéretével vakít, Boncsarovszky beleállt a győri polgármesterbe

– Azt gondolom, nem méltó a Zechmeister terv a névadó, Zechmeister Károly munkásságához – mondta el november 4-én Boncsarovszky Péter, a Fidesz-KDNP Frakció frakcióvezető-helyettese a Városháza előtti téren megrendezett sajtótájékoztatón.

Fotó: Csapó Balázs

Kiemelte, városunk egykori polgármestere, Zechmeister Károly nagy rátermettséggel, rendkívüli tudással látott hozzá a pénzügyek rendezéséhez, az ügyintézés korszerűsítéséhez.

– Pintér Bence Zechmeister-terv nevet kapott városfejlesztési programja csupán vágyálmok sorozata, amelyben üres számokkal dobálózik. Emberek milliárdok ígéretével vakít.

A Zechmeister tervről Megvalósulásának a feltétele, hogy a közgyűlés többsége elfogadja a beterjesztett 2026-os költségvetést. A terv több területet ölel fel, úgymint vagyongazdálkodás és fejlesztés, környezetvédelem, kultúra és sport valamint szociális ügyek és oktatás.



