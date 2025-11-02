Ezt üzente Vujity Tvrtko a kapuváriaknak

Kapuváron járt a napokban Vujity Tvrtko és a Rábaközi Művelődési Központban tartott előadást. Hivatalos közösségi oldalán az estről tett bejegyzéséből kitűnik, hogy nem csak a közönség, hanem maga a riporter is nagyon jól érezte magát. "Kapuvár, köszönöm a ma esti utazást" - írja Tvrtko és hozzáteszi, hogy a sokszoros túljelentkezés miatt rengetegen nem fértek be az előadásra, de hamarosan újra a megyébe, Győrbe érkezik. November 8-án a sportcsarnokban találkozhatnak vele az érdeklődők.

Telt házas előadást tartott és utazásra hívta a közönséget Kapuváron Vujity Tvrtko.

Vujity Tvrtko Kapuváron

"Kapuvár még egyszer, százszor és ezerszer: köszönöm!"-hangsúlyozta ki Vujity Tvrtko. Így vannak ezzel a nézők is, a bejegyzéshez írt hozzászólásokban ugyanis olyan mondatok olvashatók, mint az "Egy évre ismét feltöltődtem. Addig meg erőt adnak a könyveid." Egy másik hallgató szerint "Egy ķülönleges ember csodálatos előadása. Még a hatása alatt vagyok... Köszönöm!" A riporter egy másik rajongója úgy fogalmazott, hogy "Könyveid, filmjeid után örök élmény élőben is találkozni. Csodálatos este volt."

Volt, aki megköszönte a "tartalmas estét, ami gondolatébresztő, érzéseket fakasztó, könny csatornákat nyitogató volt." "Hatalmas élmény volt az előadás. Példaértékű ember vagy! Örülök, hogy ott lehettem. Élmény volt! Köszönet érte"-vélte másvalaki a közönségből. "Köszönjük ezt a fantasztikus utazást az előadásod által! Kívánom, hogy még sok embernek segíthess" - írta valaki a poszt alá.