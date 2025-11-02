Büszke vagyok arra, hogy ezen a településen élhetek – interjú Hegykő díszpolgárával

50 éve költözött a településre Hegykő legújabb díszpolgára

Völgyi János volt polgármester is 12 éven át vezette a falut

Több évtizedet töltött el az önkormányzatnál

Völgyi János 1975-ben, házassága révén került Hegykőre, és azóta családjával, gyermekeivel és unokáival itt él. Tanári pályáját a hegykői általános iskolában kezdte, ahol hosszú éveken át tanította a technikát, a történelmet és a német nyelvet.

Idén Völgyi János kapta a Hegykő Község Díszpolgára címet Fotó: Rombai Peter

Völgyi János a település egyik motorja

A közélet iránti elkötelezettsége már a rendszerváltás idején megmutatkozott. Az 1990-es első szabad választástól kezdve 34 éven át folyamatosan tagja volt a képviselő-testületnek. 1994-ben polgármesterré választották, és három cikluson keresztül élvezte a választók bizalmát. Később képviselőként, majd alpolgármesterként is aktívan részt vett a falu életének alakításában. Nevéhez fűződik a Pro Cultura Hegykő Közalapítvány megalapítása is, amely a község kulturális életének fontos pillére lett. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el a közösségtől: jelenleg a községi könyvtárat vezeti, ahol mindig szeretettel és figyelemmel fordul az érdeklődők felé.

– Hogyan élte meg, amikor megtudta, hogy megkapja a Hegykő Község Díszpolgára címet?

– Őszintén szólva, igazi meglepetésként ért. Nem számítottam rá, nem is tudtam, hogy egyáltalán felmerült a nevem. Amikor valaki jön, és csak annyit mondanak, hogy „megszavazták, megkapta”, az ember szinte el sem hiszi. Nagyon megható pillanat volt.

– Mit jelent Önnek ez az elismerés? Milyen érzések kavarogtak Önben, amikor kimondták a nevét?

– Nagyon sok mindent. Ötven éve élek Hegykőn, és ez idő alatt számos területen próbáltam tenni a közösségért. Tizennyolc évig tanítottam az iskolában, tizenkét évig voltam polgármester, majd alpolgármester, de több évtizedig képviselőként is dolgoztam. Ezek voltak a közéleti tevékenységem fő állomásai. Amikor meghallottam, hogy rám esett a választás, meghatottságot és hálát éreztem. Ez egy olyan visszajelzés, amely azt mutatja, hogy talán sikerült valami maradandót alkotnom, és az emberek ezt értékelik. Tudom, hogy ezt a címet nem adják minden évben, Hegykőn ritka az ilyen elismerés. Korábban például Eperjes Károly kapta meg, aki szintén hegykői születésű. Számomra megtisztelő, hogy most az én nevem is ebbe a sorba került.