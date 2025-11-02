1 órája
Büszke vagyok arra, hogy ezen a településen élhetek – interjú Hegykő díszpolgárával
A Hegykő Község Díszpolgára cím azoknak a személyeknek adható, akik életük során sokat tettek a település fejlődéséért, közösségének építéséért, jó hírnevének öregbítéséért. Idén Völgyi János vehette át a rangos elismerést, aki fél évszázada meghatározó alakja Hegykő közéletének, oktatásának és kulturális életének. Vele beszélgettünk a kitüntetésről, a múltról, és arról, mit is jelent számára a falu.
- 50 éve költözött a településre Hegykő legújabb díszpolgára
- Völgyi János volt polgármester is 12 éven át vezette a falut
- Több évtizedet töltött el az önkormányzatnál
Völgyi János 1975-ben, házassága révén került Hegykőre, és azóta családjával, gyermekeivel és unokáival itt él. Tanári pályáját a hegykői általános iskolában kezdte, ahol hosszú éveken át tanította a technikát, a történelmet és a német nyelvet.
Völgyi János a település egyik motorja
A közélet iránti elkötelezettsége már a rendszerváltás idején megmutatkozott. Az 1990-es első szabad választástól kezdve 34 éven át folyamatosan tagja volt a képviselő-testületnek. 1994-ben polgármesterré választották, és három cikluson keresztül élvezte a választók bizalmát. Később képviselőként, majd alpolgármesterként is aktívan részt vett a falu életének alakításában. Nevéhez fűződik a Pro Cultura Hegykő Közalapítvány megalapítása is, amely a község kulturális életének fontos pillére lett. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el a közösségtől: jelenleg a községi könyvtárat vezeti, ahol mindig szeretettel és figyelemmel fordul az érdeklődők felé.
– Hogyan élte meg, amikor megtudta, hogy megkapja a Hegykő Község Díszpolgára címet?
– Őszintén szólva, igazi meglepetésként ért. Nem számítottam rá, nem is tudtam, hogy egyáltalán felmerült a nevem. Amikor valaki jön, és csak annyit mondanak, hogy „megszavazták, megkapta”, az ember szinte el sem hiszi. Nagyon megható pillanat volt.
– Mit jelent Önnek ez az elismerés? Milyen érzések kavarogtak Önben, amikor kimondták a nevét?
– Nagyon sok mindent. Ötven éve élek Hegykőn, és ez idő alatt számos területen próbáltam tenni a közösségért. Tizennyolc évig tanítottam az iskolában, tizenkét évig voltam polgármester, majd alpolgármester, de több évtizedig képviselőként is dolgoztam. Ezek voltak a közéleti tevékenységem fő állomásai. Amikor meghallottam, hogy rám esett a választás, meghatottságot és hálát éreztem. Ez egy olyan visszajelzés, amely azt mutatja, hogy talán sikerült valami maradandót alkotnom, és az emberek ezt értékelik. Tudom, hogy ezt a címet nem adják minden évben, Hegykőn ritka az ilyen elismerés. Korábban például Eperjes Károly kapta meg, aki szintén hegykői születésű. Számomra megtisztelő, hogy most az én nevem is ebbe a sorba került.
– Ha visszatekint az elmúlt évtizedekre, van olyan fejlesztés vagy kezdeményezés, amire különösen büszke?
– Talán a kilencvenes évek voltak a legizgalmasabbak ebből a szempontból. Én ezt a korszakot mindig „a hőskornak” nevezem. Akkoriban indultak el a legnagyobb beruházások: csatorna- és gázfejlesztések, a Fertő-tó körüli kerékpárút építése, amely Hegykőt is érintette. Akkoriban ez óriási, 120 millió forintos beruházást jelentett, ami abban az időben hatalmas összegnek számított. Jó érzés volt látni, hogy a település fejlődik, és hogy ennek részese lehettem. De nemcsak az infrastruktúra volt fontos számomra, a kulturális élet is közel áll a szívemhez. Amatőr festőként és versíróként is próbáltam hozzájárulni Hegykő hírnevéhez. Tagja vagyok a Soproni Képzőművészeti Társaságnak, több közös és önálló kiállításon is részt vettem. Ezek mind-mind apró mozaikjai annak, amit az ember a közösségért tehet.
– Miben látja Hegykő közösségének az erejét?
– Azt hiszem, több tényező is. Amikor polgármesterként dolgoztam, kezdődött el a termálfürdő fejlesztése, ami óriási lökést adott a településnek. Sikerült olyan befektetőt találni, aki hitt Hegykő jövőjében. Évente több mint százezer vendégéjszaka jellemzi a falut, ami hihetetlen eredmény egy ilyen méretű településen. Azonban azt gondolom, hogy a számoknál is fontosabb az itt élők közössége. Sok civil szervezet működik, aktív a sportélet, és jó az együttműködés az intézmények között. Van óvoda, iskola, bölcsőde, a település infrastruktúrája rendezett. Egyre több új lakos érkezik, akik más vidékekről települnek ide, és szép látni, hogy ők is beilleszkednek, részt vesznek a helyi életben. Ez a fajta nyitottság és összetartás Hegykő igazi ereje.
– Hogyan látja a település jelenét és jövőjét?
– Hegykő ma is dinamikusan fejlődik. Az elmúlt években is számos jelentős beruházás valósult meg. Új, négycsillagos szálloda épült a termálfürdő mellett, felújították a tornacsarnokot, létrejött az „Öreg iskola” épülete, amely ma közösségi és szolgáltatóházként működik. A közösségi élet pedig folyamatosan pezseg, és biztos vagyok benne, hogy a termálfürdő, valamint a világörökségi környezet révén Hegykő előtt szép jövő áll. Itt nemcsak élni, hanem alkotni is érdemes.
– Mit jelent Önnek Hegykő?
– Hegykő számomra az otthont jelenti. A közösséget, amely befogadott, és amelynek tagjaként öt évtizede élhetek. Bár Hidegségen születtem, már régóta hegykőinek vallom magam. Ez a falu a Fertő-part egyik ékköve, a világörökség része, s ma már országosan is ismert, szeretett település. Büszke vagyok rá, hogy részese lehetek ennek a történetnek. Hegykő nemcsak a lakóhelyem, hanem az életem szerves része.