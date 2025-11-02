november 2., vasárnap

Achilles névnap

Elismerés

2 órája

Fél évszázada meghatározó alakja a település életének – interjú Hegykő díszpolgárával

Címkék#díszpolgár#Hegykő#elismerés

A Hegykő Község Díszpolgára cím azoknak a személyeknek adható, akik életük során sokat tettek a település fejlődéséért, közösségének építéséért, jó hírnevének öregbítéséért. Idén Völgyi János vehette át a rangos elismerést, aki fél évszázada meghatározó alakja Hegykő közéletének, oktatásának és kulturális életének. Vele beszélgettünk a kitüntetésről, a múltról, és arról, mit is jelent számára a falu.

Varga Henrietta
  • 50 éve költözött a településre Hegykő legújabb díszpolgára
  • Völgyi János volt polgármester is 12 éven át vezette a falut
  • Több évtizedet töltött el az önkormányzatnál

Völgyi János 1975-ben, házassága révén került Hegykőre, és azóta családjával, gyermekeivel és unokáival itt él. Tanári pályáját a hegykői általános iskolában kezdte, ahol hosszú éveken át tanította a technikát, a történelmet és a német nyelvet. 

Völgyi János
Idén Völgyi János kapta a Hegykő Község Díszpolgára címet Fotó: Rombai Peter

Völgyi János a település egyik motorja

A közélet iránti elkötelezettsége már a rendszerváltás idején megmutatkozott. Az 1990-es első szabad választástól kezdve 34 éven át folyamatosan tagja volt a képviselő-testületnek. 1994-ben polgármesterré választották, és három cikluson keresztül élvezte a választók bizalmát. Később képviselőként, majd alpolgármesterként is aktívan részt vett a falu életének alakításában. Nevéhez fűződik a Pro Cultura Hegykő Közalapítvány megalapítása is, amely a község kulturális életének fontos pillére lett. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el a közösségtől: jelenleg a községi könyvtárat vezeti, ahol mindig szeretettel és figyelemmel fordul az érdeklődők felé.
Hogyan élte meg, amikor megtudta, hogy megkapja a Hegykő Község Díszpolgára címet?
– Őszintén szólva, igazi meglepetésként ért. Nem számítottam rá, nem is tudtam, hogy egyáltalán felmerült a nevem. Amikor valaki jön, és csak annyit mondanak, hogy „megszavazták, megkapta”, az ember szinte el sem hiszi. Nagyon megható pillanat volt.
Mit jelent Önnek ez az elismerés? Milyen érzések kavarogtak Önben, amikor kimondták a nevét?
– Nagyon sok mindent. Ötven éve élek Hegykőn, és ez idő alatt számos területen próbáltam tenni a közösségért. Tizennyolc évig tanítottam az iskolában, tizenkét évig voltam polgármester, majd alpolgármester, de több évtizedig képviselőként is dolgoztam. Ezek voltak a közéleti tevékenységem fő állomásai. Amikor meghallottam, hogy rám esett a választás, meghatottságot és hálát éreztem. Ez egy olyan visszajelzés, amely azt mutatja, hogy talán sikerült valami maradandót alkotnom, és az emberek ezt értékelik. Tudom, hogy ezt a címet nem adják minden évben, Hegykőn ritka az ilyen elismerés. Korábban például Eperjes Károly kapta meg, aki szintén hegykői születésű. Számomra megtisztelő, hogy most az én nevem is ebbe a sorba került.

Fotó: Rombai Peter

– Ha visszatekint az elmúlt évtizedekre, van olyan fejlesztés vagy kezdeményezés, amire különösen büszke?
– Talán a kilencvenes évek voltak a legizgalmasabbak ebből a szempontból. Én ezt a korszakot mindig „a hőskornak” nevezem. Akkoriban indultak el a legnagyobb beruházások: csatorna- és gázfejlesztések, a Fertő-tó körüli kerékpárút építése, amely Hegykőt is érintette. Akkoriban ez óriási, 120 millió forintos beruházást jelentett, ami abban az időben hatalmas összegnek számított. Jó érzés volt látni, hogy a település fejlődik, és hogy ennek részese lehettem. De nemcsak az infrastruktúra volt fontos számomra, a kulturális élet is közel áll a szívemhez. Amatőr festőként és versíróként is próbáltam hozzájárulni Hegykő hírnevéhez. Tagja vagyok a Soproni Képzőművészeti Társaságnak, több közös és önálló kiállításon is részt vettem. Ezek mind-mind apró mozaikjai annak, amit az ember a közösségért tehet.

– Miben látja Hegykő közösségének az erejét?
– Azt hiszem, több tényező is. Amikor polgármesterként dolgoztam, kezdődött el a termálfürdő fejlesztése, ami óriási lökést adott a településnek. Sikerült olyan befektetőt találni, aki hitt Hegykő jövőjében. Évente több mint százezer vendégéjszaka jellemzi a falut, ami hihetetlen eredmény egy ilyen méretű településen. Azonban azt gondolom, hogy a számoknál is fontosabb az itt élők közössége. Sok civil szervezet működik, aktív a sportélet, és jó az együttműködés az intézmények között. Van óvoda, iskola, bölcsőde, a település infrastruktúrája rendezett. Egyre több új lakos érkezik, akik más vidékekről települnek ide, és szép látni, hogy ők is beilleszkednek, részt vesznek a helyi életben. Ez a fajta nyitottság és összetartás Hegykő igazi ereje.

– Hogyan látja a település jelenét és jövőjét?
– Hegykő ma is dinamikusan fejlődik. Az elmúlt években is számos jelentős beruházás valósult meg. Új, négycsillagos szálloda épült a termálfürdő mellett, felújították a tornacsarnokot, létrejött az „Öreg iskola” épülete, amely ma közösségi és szolgáltatóházként működik. A közösségi élet pedig folyamatosan pezseg, és biztos vagyok benne, hogy a termálfürdő, valamint a világörökségi környezet révén Hegykő előtt szép jövő áll. Itt nemcsak élni, hanem alkotni is érdemes.

Mit jelent Önnek Hegykő?
– Hegykő számomra az otthont jelenti. A közösséget, amely befogadott, és amelynek tagjaként öt évtizede élhetek. Bár Hidegségen születtem, már régóta hegykőinek vallom magam. Ez a falu a Fertő-part egyik ékköve, a világörökség része, s ma már országosan is ismert, szeretett település. Büszke vagyok rá, hogy részese lehetek ennek a történetnek. Hegykő nemcsak a lakóhelyem, hanem az életem szerves része.

 

