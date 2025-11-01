25 perce
35 éve törölték el a halálbüntetést Magyarországon - Győr-Moson-Sopronból kegyetlen gyilkost végeztek ki utoljára
Sok vita után ma 35 éve, 1990. október 31-én lépett hatályba az Alkotmánybíróság döntése, amellyel alkotmányellenesnek nyilvánította a halálbüntetést - olvasható Dulai Péter tollából az "Élet elleni bűncselekmények" oldalon.
A rablógyilkos Vadász Ernőt 1988. július 14-én hajnali 5 órakor a Budapesti Fegyház és Börtön udvarán akasztották fel. Mint később kiderült, az utolsó kivégzett hírét másnap rövid tudósításban hozták a lapok. Akkor még senki sem tudhatta, hogy a kisstílű bűnözőből rablógyilkossá lett 28 éves férfi felakasztásának később bűntörténeti jelentősége lesz, hiszen ő volt Magyarországon az utolsó olyan halálraítélt, akit ki is végeztek - olvasható Dulai Péter írásában a halálbüntetés 35 évvel ezelőtti megszüntetéséről.
Az utolsó kivégzett Győr-Moson-Sopronból
Ezután is született még pár halálos ítélet, azokat azonban már nem hajtották végre, hanem életfogytig tartó szabadságvesztésre változtatták, ami akkor minimum húsz év fegyházat jelentett a halálbüntetés helyett.
Egy másik, nyolcvanas években hozott halálos ítélet kihirdetése után összeomlott, gyermekien könyörgött az életéért a péri Rumi Béla. Ő volt Győr-Moson-Sopron utolsó kivégzettje, aki hidegvérrel, egy disznóölő késsel ölt meg egy anyát és egy apát. Egészen meghökkentő oka volt a tettének. Rumi Bélát több harmincnyolc éve, 1987 szeptemberében akasztották fel.