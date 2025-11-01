november 1., szombat

Marianna névnap

15°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztési terv

19 perce

Felújítanák a csornai utcát, bejelentették a terveket

Címkék#útfelújítás#Csorna#pályázat#önkormányzat

Útfelújításra készül a csornai önkormányzat. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dózsa György út burkolatának építésére nyújt be pályázatot. Az útfelújítást a pályázat száz százalékban támogatja.

Cs. Kovács Attila
Felújítanák a csornai utcát, bejelentették a terveket

Felújítanák a rossz állapotban lévő Dózsa György utat Csornán.

Forrás: Google Maps

Útfelújításra nyújt be pályázatot a csornai önkormányzat. A város polgármestere, dr. Bónáné dr. Németh Katalin a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be az útfelújítás részleteiről. A képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött arról, hogy ezúttal a Dózsa György út burkolatának rendbetételét célozzák meg.

A csornai képviselő-testület a Dózsa György utca felújítására pályázik. Az útfelújítást támogatásból tervezik.
A városvezetés tervei szerint az útfelújítási programot a Dózsa György úton folytatnák. Fotó: Cs. K. A. 

Útfelújítás lesz a csornai Dózsa úton?

Az Erzsébet királyné utca felújítását követően ismét alkalmunk nyílik pályázatot benyújtani - tájékoztat a polgármester. – Az előkészítő munkálatok a felhívás megjelenését követően azonnal elkezdődtek. A pályázati pontrendszerben a gyűjtőút felújítása rengeteg pontot ér. Ezért, valamint a Dózsa György út jelenlegi állapota miatt a képviselő-testület a pályázat benyújtása mellett döntött. Amennyiben sikeres lesz a pályázatunk, a Dózsa György út mintegy 930 méter hosszúságban, a Thököly utcától egészen a Táncsics utcáig hat méter szélességben újul meg maga az útburkolat, két oldali, süllyesztett szegély megtámasztással. Bízzunk a pályázat sikerességében!

A testületi ülésre készített előterjesztésben olvasható, hogy az útfelújításra vissza nem térítendő, száz százalékos támogatás nyerhető, azaz önerő nem szükséges. Az előkészített koncepció szerint a támogatási igény maximum 130 millió forint lehet. A kérelmet az önkormányzat konzorciumban nyújtja be, az együttműködési partner a Csorna Projekt Kft. lesz. A cég a projekt előkészítést és a projektmenedzsment feladatait végzi el. A pályázatot november 17-ig lehet benyújtani.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu