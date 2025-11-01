Felújítanák a csornai utcát, bejelentették a terveket

Útfelújításra nyújt be pályázatot a csornai önkormányzat. A város polgármestere, dr. Bónáné dr. Németh Katalin a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be az útfelújítás részleteiről. A képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött arról, hogy ezúttal a Dózsa György út burkolatának rendbetételét célozzák meg.

A városvezetés tervei szerint az útfelújítási programot a Dózsa György úton folytatnák. Fotó: Cs. K. A.

Útfelújítás lesz a csornai Dózsa úton?

Az Erzsébet királyné utca felújítását követően ismét alkalmunk nyílik pályázatot benyújtani - tájékoztat a polgármester. – Az előkészítő munkálatok a felhívás megjelenését követően azonnal elkezdődtek. A pályázati pontrendszerben a gyűjtőút felújítása rengeteg pontot ér. Ezért, valamint a Dózsa György út jelenlegi állapota miatt a képviselő-testület a pályázat benyújtása mellett döntött. Amennyiben sikeres lesz a pályázatunk, a Dózsa György út mintegy 930 méter hosszúságban, a Thököly utcától egészen a Táncsics utcáig hat méter szélességben újul meg maga az útburkolat, két oldali, süllyesztett szegély megtámasztással. Bízzunk a pályázat sikerességében!

A testületi ülésre készített előterjesztésben olvasható, hogy az útfelújításra vissza nem térítendő, száz százalékos támogatás nyerhető, azaz önerő nem szükséges. Az előkészített koncepció szerint a támogatási igény maximum 130 millió forint lehet. A kérelmet az önkormányzat konzorciumban nyújtja be, az együttműködési partner a Csorna Projekt Kft. lesz. A cég a projekt előkészítést és a projektmenedzsment feladatait végzi el. A pályázatot november 17-ig lehet benyújtani.