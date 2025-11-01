november 1., szombat

Marianna névnap

21°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Finomságok tárháza

30 perce

Új pizzéria és büfé nyitott Petőházán

Címkék#pizzéria#GasztroKalauz#büfé#Petőháza

Új pizzéria és büfé nyitotta meg kapuit a Fertőd melletti településen.

Kisalföld.hu

A Forno di Spiaggia Pizzéria és Büfé tette közzé a Facebookon hogy megnyitották éttermüket Petőházán. Az új pizzéria és büfé már várja látogatóit.

Új pizzéria és büfé várja az éhezőket Petőházán.
Hangualtos új pizzéria és büfé nyitott Fertődtől nem messze. Forrás: Forno di Spiaggia Pizzéria és Büfé közösségi oldala

Új pizzéria és büfé, Fertődhöz közel

Az új étteremben nápolyi stílusú pizzát készítenek, emellett gyrosok, hamburger, lángos, koktélok és kávé is található a kínálatban. A házhozszállítás is elindult a napokban.

További részletekről a kiemelt szavakra kattintva olvashattok.

Elindult gasztrooldalunk

Receptek, GasztroKalauz és egészséges ételek várják olvasóinkat legújabb oldalunkon. Tematikus blokkokba szerveződnek az írások, hogy bemutassák a régió gasztronómiáját, aktuális trendjeit és a tudatos étkezést. Kattints és ismerd meg a legújabb helyeket Győr-Moson-Sopronban!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu