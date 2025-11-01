Új pizzéria és büfé nyitott Petőházán

A Forno di Spiaggia Pizzéria és Büfé tette közzé a Facebookon hogy megnyitották éttermüket Petőházán. Az új pizzéria és büfé már várja látogatóit.

Hangualtos új pizzéria és büfé nyitott Fertődtől nem messze. Forrás: Forno di Spiaggia Pizzéria és Büfé közösségi oldala

Új pizzéria és büfé, Fertődhöz közel

Az új étteremben nápolyi stílusú pizzát készítenek, emellett gyrosok, hamburger, lángos, koktélok és kávé is található a kínálatban. A házhozszállítás is elindult a napokban.

További részletekről a kiemelt szavakra kattintva olvashattok.