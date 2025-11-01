30 perce
Új pizzéria és büfé nyitott Petőházán
Új pizzéria és büfé nyitotta meg kapuit a Fertőd melletti településen.
A Forno di Spiaggia Pizzéria és Büfé tette közzé a Facebookon hogy megnyitották éttermüket Petőházán. Az új pizzéria és büfé már várja látogatóit.
Új pizzéria és büfé, Fertődhöz közel
Az új étteremben nápolyi stílusú pizzát készítenek, emellett gyrosok, hamburger, lángos, koktélok és kávé is található a kínálatban. A házhozszállítás is elindult a napokban.
