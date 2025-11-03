Bedő Pékség
Itt nyílik Győr legújabb péksége, nem akárhol izzik fel a kemence
Sok franchise és partner üzlete mellett immár a 4. saját boltját nyitja meg a Bedő Pékség kedden. Jó hírt hoztunk a győrieknek: egy új pékség Győrben nyitja meg kapuit napokon belül.
Nemrég nyílt új pékség Győrben, azonban most a Szabadhegyen élők örülhetnek. Már szeptemberben arról írtak, hogy hamarosan új üzlet nyílik a városrészben. Lázasan készül új pékségének megnyitására a Bedő család. Szabadhegyen nyílik meg a családi vállalkozás 4. kisboltja, melyet Kemence névre kereszteltek.
Szabadhegyen nyílik az új pékség Győrben
A Bedő pékség közösségi oldalán közölte a jó hírt:
November 4-én, kedden megnyitja kapuit a Bedő Pékség legújabb üzlete Szabadhegyen!
