Bedő Pékség

57 perce

Itt nyílik Győr legújabb péksége, nem akárhol izzik fel a kemence

Sok franchise és partner üzlete mellett immár a 4. saját boltját nyitja meg a Bedő Pékség kedden. Jó hírt hoztunk a győrieknek: egy új pékség Győrben nyitja meg kapuit napokon belül.

Kisalföld.hu

Nemrég nyílt új pékség Győrben, azonban most a Szabadhegyen élők örülhetnek. Már szeptemberben arról írtak, hogy hamarosan új üzlet nyílik a városrészben. Lázasan készül új pékségének megnyitására a Bedő család. Szabadhegyen nyílik meg a családi vállalkozás 4. kisboltja, melyet Kemence névre kereszteltek.

Az új pékség Győrben nyílik.
Új pékség Győrben nyílik, november első hetén már várják a vásárlókat. Forrás: Bedő pékség közösségi oldala

Szabadhegyen nyílik az új pékség Győrben

A Bedő pékség közösségi oldalán közölte a jó hírt:

November 4-én, kedden megnyitja kapuit a Bedő Pékség legújabb üzlete Szabadhegyen! 

 

