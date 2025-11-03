Itt nyílik Győr legújabb péksége, nem akárhol izzik fel a kemence

Nemrég nyílt új pékség Győrben, azonban most a Szabadhegyen élők örülhetnek. Már szeptemberben arról írtak, hogy hamarosan új üzlet nyílik a városrészben. Lázasan készül új pékségének megnyitására a Bedő család. Szabadhegyen nyílik meg a családi vállalkozás 4. kisboltja, melyet Kemence névre kereszteltek.

Új pékség Győrben nyílik, november első hetén már várják a vásárlókat. Forrás: Bedő pékség közösségi oldala

Szabadhegyen nyílik az új pékség Győrben

A Bedő pékség közösségi oldalán közölte a jó hírt: