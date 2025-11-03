november 3., hétfő

Tűz

2 órája

Összefogott Fertőrákos a tűzesetben érintett család megsegítésére

Címkék#tűzeset#összefogás#Fertőrákos

Vasárnap este tűz ütött ki Fertőrákoson, amely során egy családi ház tetőszerkezete lángra kapott. Az épületet öt embernek kellett elhagynia, de szerencsére senki sem sérült meg a tűzben. A helyszínen Tompa Judit, a település polgármestere is jelen volt, aki a mentés ideje alatt és azóta is mindent megtesz azért, hogy támogatást nyújtson a bajba jutott családnak.

Kisalföld.hu

A tűzeset hírére Fertőrákos közössége azonnal megmozdult. A falu közösségi oldalán közzétett felhívásban a polgármester és az iskola arra buzdítja a lakosokat, hogy összefogással segítsék az érintetteket. 

tűz
A vasárnapi tűzben megsérült épület tetőszerkezetét is meg kellett bontani. Fotó: Rombai Péter

Tűz után összefogás

- A vasárnap esti, Fertőrákoson történt tűzesetben senki nem sérült meg. Ennek ellenére úgy érezzük, most mindannyian segíthetünk azoknak, akiket az esemény közvetlenül érintett – olvasható a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közleményében.

A segítségnyújtás jegyében a település Márton-napi rendezvényén adománygyűjtést szerveznek, ahol a szülői szervezet által meghirdetett süteményvásár teljes bevételét a tűzkárt szenvedett család számára ajánlják fel. Azok, akik nem tudnak személyesen részt venni az eseményen, támogatásukat az iskola titkárságán is leadhatják.

Fotó: Rombai Péter

Tompa Judit, polgármester tájékoztatása szerint a tűz elektromos hiba miatt keletkezett, a család a körülményekhez képest jól van.

Amire a legnagyobb szükségük van:

• vízforraló

• kisebb méretű hűtőszekrény

• edénykészlet

Ruhából több felajánlás már nem szükséges, köszönik mindenkinek, aki segített.

A családot készpénzadománnyal is lehet támogatni a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett adományládában, illetve átutalással az alábbi bankszámlára:

Balogh István

IBAN: AT61 3300 0000 0044 1931

BIC: RLBBAT2E

 

A Fertőrákosi Tűzoltóság is leírta bejegyzésében a történteket

   

 

