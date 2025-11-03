2 órája
Összefogott Fertőrákos a tűzesetben érintett család megsegítésére
Vasárnap este tűz ütött ki Fertőrákoson, amely során egy családi ház tetőszerkezete lángra kapott. Az épületet öt embernek kellett elhagynia, de szerencsére senki sem sérült meg a tűzben. A helyszínen Tompa Judit, a település polgármestere is jelen volt, aki a mentés ideje alatt és azóta is mindent megtesz azért, hogy támogatást nyújtson a bajba jutott családnak.
A tűzeset hírére Fertőrákos közössége azonnal megmozdult. A falu közösségi oldalán közzétett felhívásban a polgármester és az iskola arra buzdítja a lakosokat, hogy összefogással segítsék az érintetteket.
Tűz után összefogás
- A vasárnap esti, Fertőrákoson történt tűzesetben senki nem sérült meg. Ennek ellenére úgy érezzük, most mindannyian segíthetünk azoknak, akiket az esemény közvetlenül érintett – olvasható a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közleményében.
A segítségnyújtás jegyében a település Márton-napi rendezvényén adománygyűjtést szerveznek, ahol a szülői szervezet által meghirdetett süteményvásár teljes bevételét a tűzkárt szenvedett család számára ajánlják fel. Azok, akik nem tudnak személyesen részt venni az eseményen, támogatásukat az iskola titkárságán is leadhatják.
Tompa Judit, polgármester tájékoztatása szerint a tűz elektromos hiba miatt keletkezett, a család a körülményekhez képest jól van.
Amire a legnagyobb szükségük van:
• vízforraló
• kisebb méretű hűtőszekrény
• edénykészlet
Ruhából több felajánlás már nem szükséges, köszönik mindenkinek, aki segített.
A családot készpénzadománnyal is lehet támogatni a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett adományládában, illetve átutalással az alábbi bankszámlára:
Balogh István
IBAN: AT61 3300 0000 0044 1931
BIC: RLBBAT2E
A Fertőrákosi Tűzoltóság is leírta bejegyzésében a történteket