Széchenyi emlékév

1 órája

Széchenyi István örökségét ünnepelték Nagycenken - Fotókon mutatjuk a megemlékezést

Címkék#Soproni Egyetem#Nagycenk#Széchenyi István#Magyar Tudományos Akadémia (MTA)

Kétszáz év telt el azóta, hogy gróf, Széchenyi István, egy egész esztendőnyi jövedelmét ajánlotta fel a magyar tudomány ügyének. A jeles jubileum alkalmából Nagycenken, a legnagyobb magyar sírjánál gyűltek össze az emlékezők, hogy tisztelettel adózzanak Széchenyi örökségének és a tudomány szolgálatának kétszáz éves történetének

Varga Henrietta

Széchenyi István nemes felajánlásának köszönhetően született meg a Magyar Tudós Társaság, amely később, 1840-től, Magyar Tudományos Akadémia néven vált a nemzet szellemi életének központjává.

tudomány
200 éve áll a tudomány szolgálatában a Magyar Tudományos Akadémia. Az MTA és a Soproni Egyetem képviselői közös megemlékezést tartottak Nagycenken Fotó: Rombai Peter

Közös emlékezés a tudomány napján

A megemlékezésen Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke mondott köszöntő beszédet, aki hangsúlyozta, hogy Széchenyi célja nem csupán egy intézmény létrehozása volt, hanem a nemzet szellemi és erkölcsi irányának kijelölése is. Mint mondta, „az Akadémia valóban előmeneteli eszköz, a nemzet tanácsadója volt, és ma is az. Hozzátette, az intézmény mindig hű maradt alapítójának eszméihez, még akkor is, amikor a történelem viharaiban a körülmények aligha voltak kedvezőek.

Széchenyi István örökségét ünnepelték Nagycenken

Fotók: Rombai Péter

Freund Tamás arra is emlékeztetett, hogy az Akadémia nem csupán tudományos központ, hanem a magyar szellemiség egyik legfontosabb őrzője. 

- Széchenyi felismerte, hogy egy nemzet ereje nemcsak gazdasági kérdés, hanem szellemi fejlettségének tükre is. Azért alapította meg az Akadémiát, hogy a tudás a közjó szolgálatába álljon – fogalmazott az elnök.

Az ünnepi eseményen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója is szólt az emlékezőkhoz. Szavai Széchenyi gondolatainak időtálló üzenetét idézték meg.

- Az önismeret a legnagyobb bölcsesség. A főigazgató szerint ez a mondat ma is érvényes útmutatás a nemzet számára, hiszen „aki ismeri múltját, az érti jelenét, és magabiztosan építi jövőjét.” 

Kiemelte, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Örökség Intézete közös felelősséget visel a magyar szellem és emlékezet megőrzéséért: 

- A tudomány és az emlékezet egymást erősítve formálják a jövő Magyarországát. Széchenyi István példája ma is élő üzenet. A tudás, a műveltség és az önismeret nemcsak a nemzet felemelkedésének, hanem összetartozásának is záloga. Kétszáz éve egy ember tett egy nemzetért, ma pedig a nemzet hajt fejet egy ember előtt, miközben tudjuk, az ő szelleme bennünk maradt minden olyan pillanatban, amikor a magyar tudás, a magyar szellem és a magyar emlékezet egymásra talál - zárta gondolatait.

Fotó: Rombai Peter

Az emlékezés méltóságteljes pillanatait koszorúzás zárta, ahol a Magyar Tudományos Akadémia képviselői mellett a Soproni Egyetem, a Nemzeti Örökség Intézete, a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., Nagycenk község, valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont képviselői is lerótták kegyeletüket.

 

