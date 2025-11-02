Széchenyi István örökségét ünnepelték Nagycenken - Fotókon mutatjuk a megemlékezést

Freund Tamás arra is emlékeztetett, hogy az Akadémia nem csupán tudományos központ, hanem a magyar szellemiség egyik legfontosabb őrzője.

- Széchenyi felismerte, hogy egy nemzet ereje nemcsak gazdasági kérdés, hanem szellemi fejlettségének tükre is. Azért alapította meg az Akadémiát, hogy a tudás a közjó szolgálatába álljon – fogalmazott az elnök.

Az ünnepi eseményen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója is szólt az emlékezőkhoz. Szavai Széchenyi gondolatainak időtálló üzenetét idézték meg.

- Az önismeret a legnagyobb bölcsesség. A főigazgató szerint ez a mondat ma is érvényes útmutatás a nemzet számára, hiszen „aki ismeri múltját, az érti jelenét, és magabiztosan építi jövőjét.”

Kiemelte, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Örökség Intézete közös felelősséget visel a magyar szellem és emlékezet megőrzéséért:

- A tudomány és az emlékezet egymást erősítve formálják a jövő Magyarországát. Széchenyi István példája ma is élő üzenet. A tudás, a műveltség és az önismeret nemcsak a nemzet felemelkedésének, hanem összetartozásának is záloga. Kétszáz éve egy ember tett egy nemzetért, ma pedig a nemzet hajt fejet egy ember előtt, miközben tudjuk, az ő szelleme bennünk maradt minden olyan pillanatban, amikor a magyar tudás, a magyar szellem és a magyar emlékezet egymásra talál - zárta gondolatait.