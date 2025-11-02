29 perce
Széchenyi István örökségét ünnepelték Nagycenken - Fotókon mutatjuk a megemlékezést
Kétszáz év telt el azóta, hogy gróf, Széchenyi István, egy egész esztendőnyi jövedelmét ajánlotta fel a magyar tudomány ügyének. A jeles jubileum alkalmából Nagycenken, a legnagyobb magyar sírjánál gyűltek össze az emlékezők, hogy tisztelettel adózzanak Széchenyi örökségének és a tudomány szolgálatának kétszáz éves történetének
Széchenyi István nemes felajánlásának köszönhetően született meg a Magyar Tudós Társaság, amely később, 1840-től, Magyar Tudományos Akadémia néven vált a nemzet szellemi életének központjává.
Közös emlékezés a tudomány napján
A megemlékezésen Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke mondott köszöntő beszédet, aki hangsúlyozta, hogy Széchenyi célja nem csupán egy intézmény létrehozása volt, hanem a nemzet szellemi és erkölcsi irányának kijelölése is. Mint mondta, „az Akadémia valóban előmeneteli eszköz, a nemzet tanácsadója volt, és ma is az. Hozzátette, az intézmény mindig hű maradt alapítójának eszméihez, még akkor is, amikor a történelem viharaiban a körülmények aligha voltak kedvezőek.
Széchenyi István örökségét ünnepelték NagycenkenFotók: Rombai Péter
Freund Tamás arra is emlékeztetett, hogy az Akadémia nem csupán tudományos központ, hanem a magyar szellemiség egyik legfontosabb őrzője.
- Széchenyi felismerte, hogy egy nemzet ereje nemcsak gazdasági kérdés, hanem szellemi fejlettségének tükre is. Azért alapította meg az Akadémiát, hogy a tudás a közjó szolgálatába álljon – fogalmazott az elnök.
Az ünnepi eseményen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója is szólt az emlékezőkhoz. Szavai Széchenyi gondolatainak időtálló üzenetét idézték meg.
- Az önismeret a legnagyobb bölcsesség. A főigazgató szerint ez a mondat ma is érvényes útmutatás a nemzet számára, hiszen „aki ismeri múltját, az érti jelenét, és magabiztosan építi jövőjét.”
Kiemelte, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a Nemzeti Örökség Intézete közös felelősséget visel a magyar szellem és emlékezet megőrzéséért:
- A tudomány és az emlékezet egymást erősítve formálják a jövő Magyarországát. Széchenyi István példája ma is élő üzenet. A tudás, a műveltség és az önismeret nemcsak a nemzet felemelkedésének, hanem összetartozásának is záloga. Kétszáz éve egy ember tett egy nemzetért, ma pedig a nemzet hajt fejet egy ember előtt, miközben tudjuk, az ő szelleme bennünk maradt minden olyan pillanatban, amikor a magyar tudás, a magyar szellem és a magyar emlékezet egymásra talál - zárta gondolatait.
Az emlékezés méltóságteljes pillanatait koszorúzás zárta, ahol a Magyar Tudományos Akadémia képviselői mellett a Soproni Egyetem, a Nemzeti Örökség Intézete, a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., Nagycenk község, valamint az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont képviselői is lerótták kegyeletüket.