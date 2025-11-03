1 órája
TOP 10: ezek voltak a múlt hét legolvasottabb anyagai a kisalfold.hu-n
Elhoztuk a múlt hét legolvasottabb anyagait, ha lemaradtál volna.
Legolvasottabb anyagunk Komjáthy György halála volt, elhunyt a legendás lemezlovas.
Az első havazás érkezésére is sokan voltak kíváncsiak.
Mikor eshet az első hó Győr-Moson-Sopronban? Ez az időpont valószínű
Bronzérmes lett a Győri Audi ETO KC új igazolása, aki Zsolnától érkezik.
Az ország legjobb gimnáziumai közé került be két győri intézmény.
Ezek az ország legjobb gimnáziumai 2026-ra, ez a győri iskola került be a top 10-be
Kapuvári balesetre sok olvasónk kattintott, a részleteket mutatjuk.
Baleset történt a Szent Anna- templomnál Kapuváron - Mentő és rendőrök is a helyszínen - fotók
Az M86-oson gyorsulási versenyt rendeztek fiatalok, a rendőrök intézkedtek.
Gyorsulási versenyt rendeztek az M86-oson, a fiatalok nem bírtak magukkal - videó
Az egyik hazai játékos csaknem nyílt kartörést szenvedett a múlt hétvégi Győrszentiván–Kajárpéc bajnoki futballmérkőzésen.
„A csont szinte átfúrta a bőrét” - mondta a súlyos sérülés után az edző
A cukrász Győrben találta meg számításait, alkotásait az egész országban ismerik, most jeles alkalmat ünnepelt.
Negyed évszázada alkot a híres cukrászmester Győrben - különleges fotóval
A dunaszigeti baleset is a toplistába jutott, egy fiatal biciklis lányt ütöttek el.
Elütöttek egy biciklis lányt Dunaszigeten, mentőhelikopter vitte kórházba
Az egykori modell nevétől forr a levegő a neten, Rába Tímea a Facebookon arról írt közösségi oldalán, hogy a nevére jelenleg rengetegen keresnek.
A győri születésű, egykori modell nevétől forr a levegő a neten