TOP 10: ezek voltak a múlt hét legolvasottabb anyagai a kisalfold.hu-n

Elhoztuk a múlt hét legolvasottabb anyagait, ha lemaradtál volna.

TOP 10: ezek voltak a múlt hét legolvasottabb anyagai a kisalfold.hu-n

Legolvasottabb anyagunk Komjáthy György halála volt, elhunyt a legendás lemezlovas.

Az első havazás érkezésére is sokan voltak kíváncsiak.

Bronzérmes lett a Győri Audi ETO KC új igazolása, aki Zsolnától érkezik.

Az ország legjobb gimnáziumai közé került be két győri intézmény.

Kapuvári balesetre sok olvasónk kattintott, a részleteket mutatjuk.

Az M86-oson gyorsulási versenyt rendeztek fiatalok, a rendőrök intézkedtek.

Az egyik hazai játékos csaknem nyílt kartörést szenvedett a múlt hétvégi Győrszentiván–Kajárpéc bajnoki futballmérkőzésen.

A cukrász Győrben találta meg számításait, alkotásait az egész országban ismerik, most jeles alkalmat ünnepelt.

A dunaszigeti baleset is a toplistába jutott, egy fiatal biciklis lányt ütöttek el.

Az egykori modell nevétől forr a levegő a neten, Rába Tímea a Facebookon arról írt közösségi oldalán, hogy a nevére jelenleg rengetegen keresnek.

 

