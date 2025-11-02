1 órája
Rohonc: meglepő eredményeket közöltek a tömegsír feltárásáról
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: újra megkezdődtek a kutatások Rohoncon az 1945-ben, a náci rezsim idején meggyilkolt 180 magyar zsidó kényszermunkás tömegsírja után. A munkálatok kis területet érintettek, de jelentős technológiai újítást alkalmaznak a tömegsír feltárásához. Friss eredményekről számolt be a volksgruppen.orf.at.
A feltárás célja a Bécsi Műszaki Egyetem korábbi kutatási eredményeinek megerősítése volt, amelyek egy lehetséges sírhely jelenlétére utalnak. A kutatás során egy új, háromdimenziós földalatti vizsgálati technológiát vetettek be a tömegsír feltárásához.
Tömegsír feltárása három méter mélyen
Mint ahogy a volksgruppen.orf.at. arról ír: az október közepén megkezdett újabb kutatás a 180 magyar zsidó kényszermunkás tömegsírja után, akiket a náci tisztviselők 1945-ben lelőttek Rechnitz/Rohoncon, eredménytelenül zárult. Új módszert alkalmaztak az ásatások során, amelyek új ismereteket is hoztak.
Az eljárás lehetővé tette a talaj típusától független betekintést több mint három méter mélyre. A TU Wien szakemberei elektromágneses tulajdonságokon alapuló technikát alkalmaztak, amelyet korábban főként geológiai kutatások során használtak.
Tömegsír Rohoncon - Új módszerrel vizsgálják a föld alatti rétegeket - fotó
A október közepén megkezdett ásatások kiindulópontját a történelmi források és légi felvételek értékelése mellett a Bécsi Műszaki Egyetem kutatási eredményei jelentették. Október 15-től október 30-ig Rechnitz/Rohoncon először végeztek régészeti ásatásokat a meggyilkolt magyar zsidó kényszermunkások felkutatására a tartomány megbízásából.
A Kreuzstadels területén 200 négyzetméterre kiterjesztett ásatások befejeződtek, emberi maradványokat nem találtak – közölte a tartomány az APA kérdésére. A további kutatások szempontjából fontos megállapítás, hogy ezzel kizárható egy újabb, több forrás által is említett lehetséges gyanús terület, mint tömegsír helyszíne – áll a közleményben.
A munkálatok új ismereteket is hoztak a terület régészeti kutatásához, mivel a neolitikum kori lelőhelyen kerámiatöredékeket, kőeszközöket és egyéb leleteket dokumentáltak. Ezeket most tudományosan kiértékelik.
Bányi Kriszta, volksgruppen.ORF.at