Kutatások

1 órája

Rohonc: meglepő eredményeket közöltek a tömegsír feltárásáról

Címkék#tömegsír#bécs#Bécsi Műszaki Egyetem#kutatás#Ausztria

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: újra megkezdődtek a kutatások Rohoncon az 1945-ben, a náci rezsim idején meggyilkolt 180 magyar zsidó kényszermunkás tömegsírja után. A munkálatok kis területet érintettek, de jelentős technológiai újítást alkalmaznak a tömegsír feltárásához. Friss eredményekről számolt be a volksgruppen.orf.at.

Kisalföld.hu

A feltárás célja a Bécsi Műszaki Egyetem korábbi kutatási eredményeinek megerősítése volt, amelyek egy lehetséges sírhely jelenlétére utalnak. A kutatás során egy új, háromdimenziós földalatti vizsgálati technológiát vetettek be a tömegsír feltárásához.

Tömegsír Rohonc ásatás kutatás
Tömegsír: a jelenlegi ásatás során mintegy 100 négyzetméteres területet vizsgálnak, különös körültekintéssel, mivel a feltételezett sírhely egy újkőkori körárokrendszer fölött található. 
Fotó: volksgruppen.orf.at

Tömegsír feltárása három méter mélyen

Mint ahogy a volksgruppen.orf.at. arról ír: az október közepén megkezdett újabb kutatás a 180 magyar zsidó kényszermunkás tömegsírja után, akiket a náci tisztviselők 1945-ben lelőttek Rechnitz/Rohoncon, eredménytelenül zárult. Új módszert alkalmaztak az ásatások során, amelyek új ismereteket is hoztak.

Az eljárás lehetővé tette a talaj típusától független betekintést több mint három méter mélyre. A TU Wien szakemberei elektromágneses tulajdonságokon alapuló technikát alkalmaztak, amelyet korábban főként geológiai kutatások során használtak.

A október közepén megkezdett ásatások kiindulópontját a történelmi források és légi felvételek értékelése mellett a Bécsi Műszaki Egyetem kutatási eredményei jelentették. Október 15-től október 30-ig Rechnitz/Rohoncon először végeztek régészeti ásatásokat a meggyilkolt magyar zsidó kényszermunkások felkutatására a tartomány megbízásából.

A Kreuzstadels területén 200 négyzetméterre kiterjesztett ásatások befejeződtek, emberi maradványokat nem találtak – közölte a tartomány az APA kérdésére. A további kutatások szempontjából fontos megállapítás, hogy ezzel kizárható egy újabb, több forrás által is említett lehetséges gyanús terület, mint tömegsír helyszíne – áll a közleményben.

A munkálatok új ismereteket is hoztak a terület régészeti kutatásához, mivel a neolitikum kori lelőhelyen kerámiatöredékeket, kőeszközöket és egyéb leleteket dokumentáltak. Ezeket most tudományosan kiértékelik.

Bányi Kriszta, volksgruppen.ORF.at

