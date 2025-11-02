Rohonc: meglepő eredményeket közöltek a tömegsír feltárásáról

A feltárás célja a Bécsi Műszaki Egyetem korábbi kutatási eredményeinek megerősítése volt, amelyek egy lehetséges sírhely jelenlétére utalnak. A kutatás során egy új, háromdimenziós földalatti vizsgálati technológiát vetettek be a tömegsír feltárásához.

Tömegsír: a jelenlegi ásatás során mintegy 100 négyzetméteres területet vizsgálnak, különös körültekintéssel, mivel a feltételezett sírhely egy újkőkori körárokrendszer fölött található.

Tömegsír feltárása három méter mélyen

Mint ahogy a volksgruppen.orf.at. arról ír: az október közepén megkezdett újabb kutatás a 180 magyar zsidó kényszermunkás tömegsírja után, akiket a náci tisztviselők 1945-ben lelőttek Rechnitz/Rohoncon, eredménytelenül zárult. Új módszert alkalmaztak az ásatások során, amelyek új ismereteket is hoztak.

Az eljárás lehetővé tette a talaj típusától független betekintést több mint három méter mélyre. A TU Wien szakemberei elektromágneses tulajdonságokon alapuló technikát alkalmaztak, amelyet korábban főként geológiai kutatások során használtak.