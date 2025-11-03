november 3., hétfő

Lopás az ünnepen

50 perce

Több autót is meglékeltek az üzemanyagért Győrben

Címkék#Győr#autó üzemanyagtank#Adyváros

Mindenszentek estéjén, halottak napjára virradóan ismeretlen elkövetők kilyukasztották több autó üzemanyagtankját Győrben a Bán Aladár utcában.

Kisalföld.hu

Nem is egyet, hanem összesen hét járművet érintett ez a felháborító eset - írja közösségi oldalán Boncsarovszky Péter önkormányzati képviselő.

Ismeretlen elkövetők kilyukasztották több autó üzemanyagtankját Győrben.
Forrás: Boncsarovszky Péter/ Facebook

Hétfőn reggel, közvetlenül a városi megemlékezés után a helyszínre siettek, ahol már dolgozott a tűzoltóság és a rendőrség. A hatóságok megtették a szükséges intézkedéseket, és több sértett már feljelentést is tett. A helyszínre szóló biztonsági kamerák megrendelése megtörtént, és az ügy jelenleg a Polgármesteri Hivatal illetékes főosztályán van. 

- Kérem a Hivatal munkatársait, hogy mielőbb kezdjük meg a kamerák kihelyezését, hogy Adyváros és Jancsifalu lakói nagyobb biztonságban érezhessék magukat – emelte ki a képviselő az oldalán.

Nyomoz a rendőrség

Megkerestük a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, mely az alábbiakról tájékoztatta lapunkat: "A megjelölt bűncselekményekkel kapcsolatban a Győri Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetése miatt büntetőeljárásokat rendelt el. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint október 30-ra virradóra Győrben, az Álmos utcában három, november 2-re virradóra a Bán Aladár utcában hat gépjármű tankját fúrták meg ismeretlen elkövetők. A Győri Rendőrkapitányság a fenti eseményekkel kapcsolatos nyomozásokat nagy erőkkel folytatja."

 

