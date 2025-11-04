1 órája
Óvatosan a fagyos utakon, időben kezdd a téli felkészülést! Íme a győri oktató tanácsai
Bár az igazi tél az utóbbi években elkerül bennünket, fontos, hogy ne vegyük félvállról a közlekedést. A téli felkészülést mindig időben kezdjük el.
Újra nyakunkon a tél! Ez akkor is igaz, ha az időjárás évről évre, ha kismértékben is, de enged a szorításából, ami a régen megszokott igazi teleket illeti. Az autós társadalom viszont az ilyen kedvezőbbnek tűnő kilátások ellenére sem dőlhet hátra. Mert a tapadás, a fizika, a kerék-talaj kapcsolat törvényszerűségei bizony képesek bármikor büntetni. Kezdjük el időben a téli felkészülést, mutatjuk, mire figyeljünk.
Reggelente már nem ritka a 0 fok körüli hőmérséklet sem. Ilyenkor a nyári gumik okozhatnak már meglepetést.
– 7 fok alatt nem véletlenül javasolják a szakemberek a téli gumik használatát, vagy legalább a négy évszakos abroncsokkal való közlekedést. A téli gumi olyan szilikon kaucsuk keverékből készül, ami extrém hidegben is rugalmas, alakváltozásra képes. Ez által biztosítani tudja az abroncs kanyarodás közbeni kúszását, illetve fékezéskor a rövidebb fékutat. Illetve ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a szomszédos Ausztriába november 1-től csak téli gumival szabad belépni. Sokakat ért már meglepetés egy határ ellenőrzéskor. Sokan érvelnek, hogy régen sem volt téli gumi. Ez igaz, de ilyen nagy teljesítményű járművek sem voltak és ilyen erős, nívósabb KRESZ tudást és vezetéstechnikai felkészültséget igénylő, sűrű forgalom sem volt. Nem beszélve az autós társadalomban, a napi morálban lecsapódó feszültségről, frusztrációkról és a sokszor tetten érhető agresszióról – osztotta meg lapunkkal Bozzai Lajos, a Safety Car BOZZAI Autósiskola vezetője.
Téli felkészülés időben
Nagyon fontosak a jármű jól működő világító és fényjelző berendezései, a tökéletesen működő ablaktörlő és mosó berendezés. A tartályt töltsük tele téli szélvédő mosó folyadékkal, ha sok benne a nyári ablakmosó, akkor azt ki kell spriccelni a tartályból. Ha valaki garázsból, kevésbé fagyzugos helyről indul reggelente ott elég, ha rátöltünk a nyári ablakmosóra a téliből, majd folyamatosan mindig tele töltjük a téliből. Legyen az autóban jégoldó spray, jégkaparó is. Érdemes az ajtó zárakba is belefújni olyan anyagot, ami kiszorítja a párát, illetve a bejutó vízzel keveredve megakadályozza a zárak befagyását.
– Hosszabb útra mindig tele tankkal induljunk el. Bármikor érhet műszaki hiba, hosszú torlódás. Ebben a környezetben kell nekünk a tanítványainkkal is helytállni. Nem könnyű, az biztos - tette hozzá Bozzai Lajos.
Nagy kihívás a korai sötétedés, a korai szürkület, ahol még nehezebb a tájékozódás. A látni és látszani elv kihívásaival küzdenek meg a sofőrök. Az autósiskola vezetője szerint sokan küzdenek farkasvaksággal, még úgy is, hogy nem tudnak róla.
– Legyünk tisztában a saját és a járművünk korlátaival. Továbbá fontos átállni a nyári vezetési stílusról a télire. Típushiba, hogy későn kapcsolunk világítást is például. Azt is sokszor elfelejtjük, hogy egy kiadós eső után nemcsak az út, de az útra hullott falevelek is könnyen csúszóssá válhatnak - zárta a beszélgetést Bozzai Lajos.