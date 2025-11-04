Óvatosan a fagyos utakon, időben kezdd a téli felkészülést! Íme a győri oktató tanácsai

Újra nyakunkon a tél! Ez akkor is igaz, ha az időjárás évről évre, ha kismértékben is, de enged a szorításából, ami a régen megszokott igazi teleket illeti. Az autós társadalom viszont az ilyen kedvezőbbnek tűnő kilátások ellenére sem dőlhet hátra. Mert a tapadás, a fizika, a kerék-talaj kapcsolat törvényszerűségei bizony képesek bármikor büntetni. Kezdjük el időben a téli felkészülést, mutatjuk, mire figyeljünk.

Bozzai Lajos, a Safety Car BOZZAI Autósiskola vezetője elmondta, hogy mivel kezdjük a téli felkészülést. Fotó: Csapó Balázs

Reggelente már nem ritka a 0 fok körüli hőmérséklet sem. Ilyenkor a nyári gumik okozhatnak már meglepetést.

– 7 fok alatt nem véletlenül javasolják a szakemberek a téli gumik használatát, vagy legalább a négy évszakos abroncsokkal való közlekedést. A téli gumi olyan szilikon kaucsuk keverékből készül, ami extrém hidegben is rugalmas, alakváltozásra képes. Ez által biztosítani tudja az abroncs kanyarodás közbeni kúszását, illetve fékezéskor a rövidebb fékutat. Illetve ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a szomszédos Ausztriába november 1-től csak téli gumival szabad belépni. Sokakat ért már meglepetés egy határ ellenőrzéskor. Sokan érvelnek, hogy régen sem volt téli gumi. Ez igaz, de ilyen nagy teljesítményű járművek sem voltak és ilyen erős, nívósabb KRESZ tudást és vezetéstechnikai felkészültséget igénylő, sűrű forgalom sem volt. Nem beszélve az autós társadalomban, a napi morálban lecsapódó feszültségről, frusztrációkról és a sokszor tetten érhető agresszióról – osztotta meg lapunkkal Bozzai Lajos, a Safety Car BOZZAI Autósiskola vezetője.

Téli felkészülés időben

Nagyon fontosak a jármű jól működő világító és fényjelző berendezései, a tökéletesen működő ablaktörlő és mosó berendezés. A tartályt töltsük tele téli szélvédő mosó folyadékkal, ha sok benne a nyári ablakmosó, akkor azt ki kell spriccelni a tartályból. Ha valaki garázsból, kevésbé fagyzugos helyről indul reggelente ott elég, ha rátöltünk a nyári ablakmosóra a téliből, majd folyamatosan mindig tele töltjük a téliből. Legyen az autóban jégoldó spray, jégkaparó is. Érdemes az ajtó zárakba is belefújni olyan anyagot, ami kiszorítja a párát, illetve a bejutó vízzel keveredve megakadályozza a zárak befagyását.