A tanszékalapító professzorra emlékeztek halálának ötvenedik évfordulóján

Dr. Pulay Gábor tanszékalapító professzor, tudományos dékánhelyettes fél évszázada hunyt el. Az évfordulón megemlékezést szervezett a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, az Élelmiszertudományi Tanszék és az Óvári Gazdászok Szövetsége.

A tanszékalapító professzorra emlékeztek halálának 50. évfordulóján.

A tanszékalapító professzor előtt tisztelegtek

A magyaróvári temetőben található sírnál elsőként Kovács-Csomor Zsolt, az Óvári Gazdászok Szövetsége elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Dr. Pulay Gábor tanszékalapító professzor, a kémiai tudományok kandidátusának életútját, az Alma Materhez fűződő kapcsolatát egykori közvetlen munkatársa, Dr. Krász Ádám, a jogutód Élelmiszertudományi Tanszék címzetes egyetemi docense ismertette. Kiemelte, hogy Pulay professzor a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet kötelékéből került át a karhoz, és kezdeményezésére alakult meg – jellegét tekintve az országban egyedülálló – Tejgazdaságtani és Mikrobiológiai Tanszék, amely a mai Élelmiszertudományi Tanszék jogelődje. A professzor a tejgazdasághoz kapcsolódó kiemelkedő kutatási eredményeivel és oktató munkájával nemzetközi hírnévre tett szert. Fiatalon, 48 éves korában bekövetkezett halálával egy rendkívüli munkabírású és szorgalmú, segítőkész embert vesztettek el, akinek mind tudományos, mind emberi értékeit hazánk határain túl is felismerték, elismerték és becsülték. Emlékét, gazdag szellemi örökségét és életművét tisztelettel és kegyelettel őrzik.

Az ünnepség koszorúzással zárult, ahol az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar, az Élelmiszertudományi Tanszék és az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület képviselői helyezték el az emlékezés koszorúját.