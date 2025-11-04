Rekonstrukció
Szünetel az ivóvízellátás Tápszentmiklóson
A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint november 6-án (csütörtökön) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végeznek Tápszentmiklóson.
Forrás: Pannon-Víz
A munkálatok miatt 8:00 és 14:00 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani az alábbi utcákban a szolgáltató tájékoztatása szerint:
- Rákóczi utca
- Táncsics utca
- Kossuth utca
- Újsor utca
Az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken. A zárási munkákat követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.
