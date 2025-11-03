1 órája
Új hagyomány született a Soproni Széchenyi Gimnáziumban – elismerés a kiemelkedő pedagógusoknak
Idén először, de hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban a pedagógusdíjak ünnepélyes átadását. Az intézmény tanári kara ezzel a kezdeményezéssel szeretné láthatóvá tenni és méltó módon elismerni a tantestület tagjainak sokszínű, elhivatott munkáját. Azt a hivatástudatot, amely a Széchenyi névhez méltó módon formálja a soproni ifjúság jövőjét.
A Széchenyi gimnázium nevelőtestülete öt különböző kategóriában díjazta az iskola pedagógusait. A közösségformálás, az innováció, a kultúra- és hagyományápolás, a tehetséggondozás, valamint a pedagógustámogatás területén végzett kiemelkedő munkát. A legnagyobb elismerést, a Gróf Széchenyi István Pedagógus Nagydíjat idén Nagy Judit igazgatóhelyettes vehette át.
A díjátadó ünnepségen a városvezetés részéről Simon István alpolgármester is jelen volt, aki beszédében Sopron gazdag oktatástörténeti múltját idézte fel:
- Sopron 750 éve szabad királyi város. Lakói szabadon utazhattak, vihették és hozhatták a tudást, az árut, az információt. Már a 14. század közepéről vannak adataink arról, hogy iskolaszerű oktatás folyt a városban, és a következő évszázadokban számos fiatal tanult nyugati egyetemeken. Az iskola lelke azonban mindig a pedagóguskar volt és ma is az.
Pedagógusokat jutalmaztak a Széchenyi gimnáziumban
Az esemény jelentőségét az intézmény igazgatója, Farkas Gábor is hangsúlyozta:
- Ez valóban történelmi pillanat számunkra. Most először van lehetőségünk intézményen belül díjakkal is kifejezni megbecsülésünket kollégáink iránt. Az idei év különösen szimbolikus, hiszen 150 éve került az iskola állami fenntartásba, és idén emlékezünk Széchenyi István híres, 1825-ös felajánlására is, amely a Magyar Tudományos Akadémia alapját teremtette meg. Úgy éreztük, eljött az ideje annak, hogy mi is hagyományt teremtsünk.
Az intézmény öt elismerést alapított:
- Gróf Széchenyi István pedagógus nagydíj – az iskola legmagasabb kitüntetése
- Talentum-díj – a tehetséggondozásért
- Innovátor-díj – a korszerű módszerek megújítóinak
- Civilizátor-díj – a közösségépítés és kultúraformálás elismerése
- Lunkányi János-díj – a háttérben dolgozó, csendes, de meghatározó pedagógusok számára
Az első Széchenyi-nagydíjat Nagy Judit, az iskola igazgatóhelyettese kapta, aki közel három évtizede szolgálja a gimnázium közösségét. Meghatottan mesélt arról, mit jelent számára ez az elismerés:
- A gimnáziumban érettségiztem, majd szinte azonnal visszatértem tanítani. Ez az iskola az otthonom. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a kollégáim rám gondoltak, és az ő szavazatukkal kaptam meg ezt a díjat. Titkon reménykedtem benne, de sosem gondoltam volna, hogy vezetőként engem is jelölnek.
A Széchenyi Gimnázium új díjai nem csupán az egyéni teljesítményeket ismerik el, hanem közösséget is építenek. Erősítik az összetartozás érzését és a tanári munka társadalmi megbecsülését. Az intézmény vezetése pedig célul tűzte ki, hogy a jövőben ezek a díjak minden évben gazdára találjanak.
Díjazottak:
Lunkányi János-díj:
Kaszás Emőke - a német munkaközösség vezetőjeként végzett elhivatott, szakmailag igényes és közösségépítő munkájáért.
Civilizátor-díj:
Radics Viktória - a diákönkormányzat mentori tevékenységéért, közösségépítő és diákokat támogató munkájáért.
Talentum-díj:
Németh Lászlóné – a tehetséggondozásban, a matematika versenyekre való felkészítésben és a tehetségfejlesztő munkacsoport vezetésében nyújtott kiemelkedő munkájáért.
Innovátor-díj:
Barta Róbert – az iskolai digitális pedagógiai fejlesztések, különösen a digitális osztályprogram megvalósításában végzett úttörő munkájáért.
Gróf Széchenyi István pedagógus nagydíj:
Nagy Judit igazgatóhelyettes, matematikaszakos tanárnő – példamutató szakmai életútjáért, a beiskolázás, érettségi és tanügyi folyamatok szervezésében, valamint a tanításban végzett felelősségteljes munkájáért.