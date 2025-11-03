Új hagyomány született a Soproni Széchenyi Gimnáziumban – elismerés a kiemelkedő pedagógusoknak

A Széchenyi gimnázium nevelőtestülete öt különböző kategóriában díjazta az iskola pedagógusait. A közösségformálás, az innováció, a kultúra- és hagyományápolás, a tehetséggondozás, valamint a pedagógustámogatás területén végzett kiemelkedő munkát. A legnagyobb elismerést, a Gróf Széchenyi István Pedagógus Nagydíjat idén Nagy Judit igazgatóhelyettes vehette át.

A soproni Széchenyi-gimnázium pedagógusait díjazták a hagyományteremtő rendezvényen. Fotó: Varga Henrietta

A díjátadó ünnepségen a városvezetés részéről Simon István alpolgármester is jelen volt, aki beszédében Sopron gazdag oktatástörténeti múltját idézte fel:

- Sopron 750 éve szabad királyi város. Lakói szabadon utazhattak, vihették és hozhatták a tudást, az árut, az információt. Már a 14. század közepéről vannak adataink arról, hogy iskolaszerű oktatás folyt a városban, és a következő évszázadokban számos fiatal tanult nyugati egyetemeken. Az iskola lelke azonban mindig a pedagóguskar volt és ma is az.

Pedagógusokat jutalmaztak a Széchenyi gimnáziumban

Az esemény jelentőségét az intézmény igazgatója, Farkas Gábor is hangsúlyozta:

- Ez valóban történelmi pillanat számunkra. Most először van lehetőségünk intézményen belül díjakkal is kifejezni megbecsülésünket kollégáink iránt. Az idei év különösen szimbolikus, hiszen 150 éve került az iskola állami fenntartásba, és idén emlékezünk Széchenyi István híres, 1825-ös felajánlására is, amely a Magyar Tudományos Akadémia alapját teremtette meg. Úgy éreztük, eljött az ideje annak, hogy mi is hagyományt teremtsünk.

Farkas Gábor, igazgató. Fotó: Varga Henrietta

Az intézmény öt elismerést alapított:

Gróf Széchenyi István pedagógus nagydíj – az iskola legmagasabb kitüntetése

Talentum-díj – a tehetséggondozásért

Innovátor-díj – a korszerű módszerek megújítóinak

Civilizátor-díj – a közösségépítés és kultúraformálás elismerése

Lunkányi János-díj – a háttérben dolgozó, csendes, de meghatározó pedagógusok számára

A díjazottak (Kaszás Emőke, Nagy Judit, Németh Lászlóné, Radics Viktória, Barta Róbert) Simon István, alpolgármesterrel, Farkas Gábor, igazgatóval és Kovács Róberttel (jobbra), a Soproni Tankerületi Központ igazgatóhelyettesével. Fotó: Varga Henrietta

Az első Széchenyi-nagydíjat Nagy Judit, az iskola igazgatóhelyettese kapta, aki közel három évtizede szolgálja a gimnázium közösségét. Meghatottan mesélt arról, mit jelent számára ez az elismerés:

- A gimnáziumban érettségiztem, majd szinte azonnal visszatértem tanítani. Ez az iskola az otthonom. Hatalmas megtiszteltetés, hogy a kollégáim rám gondoltak, és az ő szavazatukkal kaptam meg ezt a díjat. Titkon reménykedtem benne, de sosem gondoltam volna, hogy vezetőként engem is jelölnek.