39 perce
Kigyúltak az emlékezés fényei a soproni temetőben - fotók
Mindenszentek és halottak napja alkalmából idén is sokan keresik fel a soproni Szent Mihály temetőt, hogy gyertyát gyújtsanak elhunyt hozzátartozóik emlékére.
Sopron egyik legnagyobb temetője ezekben a napokban megtelik látogatókkal, akik csendben, mécsest vagy virágot helyeznek el a sírokon.
A temető egyik legszebb részén álló Kálvária kereszt azokra az elhunytakra emlékeztet, akiknek hozzátartozói távol élnek, és nem tudnak személyesen megemlékezni. Itt minden évben közös gyertyagyújtást tartanak, hogy a távolban élők helyett is fellobbanjon az emlékezés fénye.
Kigyúltak az emlékezés fényei a soproni temetőbenFotók: Rombai Péter
A Szent Mihály temetőben a városlakók számára fontos hagyomány ez a nap, hiszen a gyertyák fényei nemcsak a sírkertekben, hanem a közösség emlékezetében is megőrzik az elhunytak emlékét.
Forgalomirányítás:
Ezekben a napokban a megnövekedett forgalom miatt rendőrök és a Soproni Polgárőr Egyesület irányítják a forgalmat a Szent Mihály temető környékén, segítve a biztonságos közlekedést.
A balesetek megelőzése érdekében a rendőrség az alábbi tanácsokat osztotta meg:
- Induljanak el időben, és számoljanak a megnövekedett forgalommal.
- Vezessenek türelmesen és körültekintően, a temetők környékén különösen figyeljenek a gyalogosokra.
- Parkoljanak szabályosan, ne akadályozzák más járművek vagy gyalogosok forgalmát.
- A gyalogosan közlekedők viseljenek jól látható, fényvisszaverő ruhadarabot, és csak a kijelölt helyeken keljenek át az úton.
- A motorosok és kerékpárosok ellenőrizzék világításukat, és tegyék magukat láthatóvá szürkületben is.
