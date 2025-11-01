november 1., szombat

Megemlékezés

39 perce

Kigyúltak az emlékezés fényei a soproni temetőben - fotók

Címkék#mindenszentek#Halottak napja#Sopron

Mindenszentek és halottak napja alkalmából idén is sokan keresik fel a soproni Szent Mihály temetőt, hogy gyertyát gyújtsanak elhunyt hozzátartozóik emlékére.

Varga Henrietta

Sopron egyik legnagyobb temetője ezekben a napokban megtelik látogatókkal, akik csendben, mécsest vagy virágot helyeznek el a sírokon. 

Szeretteikre emlékeznek a temetőkben Sopron szerte is. Fotó: Rombai Péter

A temető egyik legszebb részén álló Kálvária kereszt azokra az elhunytakra emlékeztet, akiknek hozzátartozói távol élnek, és nem tudnak személyesen megemlékezni. Itt minden évben közös gyertyagyújtást tartanak, hogy a távolban élők helyett is fellobbanjon az emlékezés fénye. 

Kigyúltak az emlékezés fényei a soproni temetőben

Fotók: Rombai Péter
Fotó: Rombai Péter

A Szent Mihály temetőben a városlakók számára fontos hagyomány ez a nap, hiszen a gyertyák fényei nemcsak a sírkertekben, hanem a közösség emlékezetében is megőrzik az elhunytak emlékét.

Fotó: Rombai Péter

Forgalomirányítás:

Ezekben a napokban a megnövekedett forgalom miatt rendőrök és a Soproni Polgárőr Egyesület irányítják a forgalmat a Szent Mihály temető környékén, segítve a biztonságos közlekedést.

A balesetek megelőzése érdekében a rendőrség az alábbi tanácsokat osztotta meg:

  • Induljanak el időben, és számoljanak a megnövekedett forgalommal.
  • Vezessenek türelmesen és körültekintően, a temetők környékén különösen figyeljenek a gyalogosokra.
  • Parkoljanak szabályosan, ne akadályozzák más járművek vagy gyalogosok forgalmát.
  • A gyalogosan közlekedők viseljenek jól látható, fényvisszaverő ruhadarabot, és csak a kijelölt helyeken keljenek át az úton.
  • A motorosok és kerékpárosok ellenőrizzék világításukat, és tegyék magukat láthatóvá szürkületben is.

 

