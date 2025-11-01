Kigyúltak az emlékezés fényei a soproni temetőben - fotók

Sopron egyik legnagyobb temetője ezekben a napokban megtelik látogatókkal, akik csendben, mécsest vagy virágot helyeznek el a sírokon.

Szeretteikre emlékeznek a temetőkben Sopron szerte is. Fotó: Rombai Péter

A temető egyik legszebb részén álló Kálvária kereszt azokra az elhunytakra emlékeztet, akiknek hozzátartozói távol élnek, és nem tudnak személyesen megemlékezni. Itt minden évben közös gyertyagyújtást tartanak, hogy a távolban élők helyett is fellobbanjon az emlékezés fénye.