1 órája

Már 16 ezer Győr környéki háztartásba jutott el a sárga tetejű kuka

Az otthoni szelektív csomagolóanyag gyűjtésére szolgáló mintegy 42 ezer darab sárga tetejű 240 literes csomagolóanyag gyűjtő kukát a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén lévő 101 vidéki településen élőknek egy hónapja, szeptember 30-ától kezdte el kiosztani a helyi önkormányzatok segítségével.

Kisalföld.hu
Forrás: GYHG

A GYHG a szelektív kukák osztását vidéken elsőként Győrújbaráton kezdte meg, ennek részleteiről korábban írtunk. A szolgáltató honlapján számolt be arról hogy az új szelektív hulladékgyűjtő edényt és az új, ingyenes szolgáltatást mindazon ügyfeleinek biztosítja vidéken, akik maradék (szürke fedeles kuka) és/vagy bio (barna fedeles kuka) hulladék gyűjtésére rendszeresített kukát használnak. A korábban használt sárga műanyag zsákokat felváltó papír, műanyag és fém gyűjtésére szolgáló edényt a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ingyenesen üríti. A sárga kukát vidéken havonta ürítik, Ácson és Győrújbaráton havonta kétszer viszik el a meghatározott járatnapokon (ide kattintva elérhető) vagy a Hulladék 112 hulladékkezelési applikációban megtekinthető), majd tartalma az anyagok válogatása után újrahasznosító helyekre kerül. A régi sárga zsákok elhasználhatók, a kuka mellé újságpapír, kartonpapír kötegelve ürítési napon kirakható.

Már osztják a kukákat a Győr környéki településeken is. Forrás: GYHG

A 42 ezer darab kuka felhasználó szerinti kiosztása hatalmas feladatot ró a cég munkatársaira. Győrújbaráton például több, mint 2500 kukát kellett eljuttatni az ügyfeleknek. A nagyszámú gyűjtőedény tárolásához szükséges hely biztosításában, az edények összeszerelésében és kiosztásában mindenhol az önkormányzat nyújt hathatós segítséget, amiért köszönet illeti őket.

A cég stratégiai partnere, a MOHU Zrt. által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényekből október hónap végéig mintegy 16 ezer darab került a lakossághoz 26 településen. Az új szelektív hulladékgyűjtő edényt a lakossági ügyfelek lakcímkártya és személyigazolvány bemutatását követően személyesen vehetik át, nem saját tulajdonú ingatlan esetén pedig meghatalmazással juthatnak hozzá a településenként meghatározott napokon.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fő célja, hogy karácsonyig a működési területén lévő 101 vidéki településen mindenhová kikerüljenek az új kukák.

