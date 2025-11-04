november 4., kedd

Fokozott figyelem kell

1 órája

Reggelig forgalomkorlátozás lesz az M1-esen

Hídépítési és portáltábla bontási munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett érvénybe az M1-es autópályán több szakaszon is a főváros felé vezető oldalon.

A szokottnál is jobban kell figyelni az M1-esen.

Fotó: Kocsis Zoltán

Az 54-es kilométernél az átterelt sávot lezárták, Budapest irányába a forgalom csak az át nem terelt sávban haladhat. A főváros felé tartó forgalmat a 45-ös és a 35-ös kilométereknél 1–1 km hosszan átterelik a Győr felé vezető oldal belső (átterelt) sávjába.

A forgalomkorlátozás várhatóan reggel 6-ig lesz érvényben, onnantól ismét a már megszokott, ideiglenes (2+1+1) forgalmi rend lesz érvényben – tájékoztatott az MKIF Zrt.

