Reflektorfényben Bécs zöld sportlétesítményei

A szeptemberben megnyílt, ám máris díjazott bécsi Sport Arena szinte teljesen klímasemleges módon működik. Az épület a legmagasabb fenntarthatósági és éghajlatvédelmi előírásoknak megfelelően készült el. A jelenlegi sportcsarnok helyén korábban egy stadion állt, amit lebontottak. A bontás során keletkezett, de még építésre alkalmas anyagok több mint 80 százalékát újrahasznosították, és felhasználták az új Sport Arena Wien építéséhez. Ez az újrahasznosítás fontos része annak, hogy a beruházás környezetbarátnak, „zöldnek” számít.

Fotó: wien holding / David Bohmann

A létesítmény energiaellátását a tetőre szerelt fotovoltaikus rendszer, geotermikus energia, hőszivattyúk, valamint egy innovatív, építőelem-aktiválásos fűtési és hűtési rendszer biztosítja. A betonfödémekbe épített hőszabályzó rendszer nemcsak az optimális hőérzetet garantálja, hanem jelentősen csökkenti az energiafelhasználást is. Ezeknek a megoldásoknak köszönhetően nyerte el a Sport Arena Wien az Osztrák Napenergia-díjat.

Leopoldstadtban, Bécs 2. kerületében található Sport & Fun Csarnok szintén díjazott lett. A Bécsi Faépítészeti Díjat a létesítmény a különleges építészeti megoldásaival érdemelte ki: kezeletlen vörösfenyő homlokzat, zöld növényekkel befuttatott felületek és a fényáteresztő tetőszerkezet teszik különlegessé a létesítményt. A csarnok belső tere lucfenyőből készült tartószerkezetével egyszerre modern, természetközeli és funkcionális, így ideális helyszínt biztosít a mozgás és a közösségi élet számára.

A két elismerés újabb bizonyítéka annak, hogy Bécs városa élen jár a klímabarát és innovatív városfejlesztésben. A város továbbra is elkötelezett amellett, hogy sportlétesítményeit a legmagasabb ökológiai szabványok szerint építse meg és újítsa fel, hogy a látogatók modern, vonzó és környezetbarát helyszíneken sportolhassanak - írta a City of Vienna sajtóközleményében.