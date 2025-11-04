A püski polgármester egy éve cserélte a fakanalat a faluvezetői székre

Makai Jenő korábbi püski polgármester nyugdíjba vonult tavaly, így nem is indult az önkormányzati választáson. Helyére öten pályáztak: négy hölgy jelölt mellett Mátyus Balázs, aki győztesként került ki a versenyből. Az egyik legfiatalabb szigetközi településvezetőnél jártunk.

A püski polgármestert a tervekről kérdeztük.

Fotó: Kerekes István

A püski polgármester nulla-huszonnégyben rendelkezésre áll

– Tíz évig voltam önkormányzati képviselő, az előző ciklust kihagytam. Elődöm, Makai Jenő biztatására indultam a polgármesteri tisztségért, és ebben feleségem is támogatott. Eddig Lipóton dolgoztam szakácsként, a főzés hobbiként megmaradt az életemben. A püski sportegyesületet tizenhárom évig vezettem, sok pályázaton indultunk sikeresen, és gondoltam, ezt a tudást a falu javára is tudnám kamatoztatni. Át kellett állnom egy másik rendszerre, másik szemléletre: most nulla-huszonnégyben rendelkezésre állok – kezdte beszélgetésünket Mátyus Balázs.

A településvezető mint elmondta, az idei költségvetésük 119 millió forint. A település irányítását 2024. október 1-jén vette át, tartalékkal és pozitív költségvetési egyenleggel, mely lehetőséget adott a biztonságos működés és az előrelépések folytatására.

– Az önkormányzat működése az elmúlt időszakban stabil és zavartalan volt. A testület tagjai megfelelő szemlélettel, átgondolt döntésekkel és felelős gazdálkodással biztosították a község folyamatos működését. Önkormányzatunk sikeres működésében nagy szerepet játszik a jól felkészült és elkötelezett szakmai csapat. Jegyzőasszonyunk és kollégái kitartóan, pontosan és lelkiismeretesen végzik munkájukat, ami jelentősen hozzájárul a település zavartalan működéséhez és a lakosság elégedettségéhez – emelte ki a faluvezető, megjegyezve, hogy a helyi adóbevételek és az állami normatív támogatások jelentik a működés pénzügyi alapját.

A helyi közösségi élet erősítésére figyelmet fordítanak

Mátyus Balázs szerint az önkormányzat az elmúlt időszakban is kiemelt figyelmet fordított a helyi közösségi élet erősítésére, a civil szervezetek működésének támogatására.

– Ennek keretében hozzájárultunk több helyi közösség és rendezvény működéséhez, programjaihoz. A támogatások célja, hogy ösztönözzük a lakosság aktív részvételét, erősítsük a közösségi összetartozást, és biztosítsuk a generációk közötti kapcsolatokat. A faluközösség életében kiemelt szerepet tölt be a helyi kultúrház, amely az elmúlt időszakban is számos eseménynek adott otthont. Ünnepségek, családi összejövetelek, közösségi rendezvények rendszeresen zajlanak itt, hozzájárulva a település élénk társadalmi-kulturális életéhez – fogalmazott a polgármester.