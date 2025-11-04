1 órája
A püski polgármester egy éve cserélte a fakanalat a faluvezetői székre
Korábban már képviselőként tevékenykedett, így nem volt ismeretlen az önkormányzati munka Mátyus Balázs püski polgármesternek. Több mint egy éve cserélte a fakanalat a faluvezetői székre püski polgármestere.
Makai Jenő korábbi püski polgármester nyugdíjba vonult tavaly, így nem is indult az önkormányzati választáson. Helyére öten pályáztak: négy hölgy jelölt mellett Mátyus Balázs, aki győztesként került ki a versenyből. Az egyik legfiatalabb szigetközi településvezetőnél jártunk.
A püski polgármester nulla-huszonnégyben rendelkezésre áll
– Tíz évig voltam önkormányzati képviselő, az előző ciklust kihagytam. Elődöm, Makai Jenő biztatására indultam a polgármesteri tisztségért, és ebben feleségem is támogatott. Eddig Lipóton dolgoztam szakácsként, a főzés hobbiként megmaradt az életemben. A püski sportegyesületet tizenhárom évig vezettem, sok pályázaton indultunk sikeresen, és gondoltam, ezt a tudást a falu javára is tudnám kamatoztatni. Át kellett állnom egy másik rendszerre, másik szemléletre: most nulla-huszonnégyben rendelkezésre állok – kezdte beszélgetésünket Mátyus Balázs.
A településvezető mint elmondta, az idei költségvetésük 119 millió forint. A település irányítását 2024. október 1-jén vette át, tartalékkal és pozitív költségvetési egyenleggel, mely lehetőséget adott a biztonságos működés és az előrelépések folytatására.
– Az önkormányzat működése az elmúlt időszakban stabil és zavartalan volt. A testület tagjai megfelelő szemlélettel, átgondolt döntésekkel és felelős gazdálkodással biztosították a község folyamatos működését. Önkormányzatunk sikeres működésében nagy szerepet játszik a jól felkészült és elkötelezett szakmai csapat. Jegyzőasszonyunk és kollégái kitartóan, pontosan és lelkiismeretesen végzik munkájukat, ami jelentősen hozzájárul a település zavartalan működéséhez és a lakosság elégedettségéhez – emelte ki a faluvezető, megjegyezve, hogy a helyi adóbevételek és az állami normatív támogatások jelentik a működés pénzügyi alapját.
A helyi közösségi élet erősítésére figyelmet fordítanak
Mátyus Balázs szerint az önkormányzat az elmúlt időszakban is kiemelt figyelmet fordított a helyi közösségi élet erősítésére, a civil szervezetek működésének támogatására.
– Ennek keretében hozzájárultunk több helyi közösség és rendezvény működéséhez, programjaihoz. A támogatások célja, hogy ösztönözzük a lakosság aktív részvételét, erősítsük a közösségi összetartozást, és biztosítsuk a generációk közötti kapcsolatokat. A faluközösség életében kiemelt szerepet tölt be a helyi kultúrház, amely az elmúlt időszakban is számos eseménynek adott otthont. Ünnepségek, családi összejövetelek, közösségi rendezvények rendszeresen zajlanak itt, hozzájárulva a település élénk társadalmi-kulturális életéhez – fogalmazott a polgármester.
Kiemelte: a közösségi tér belső megújulása érdekében az önkormányzat TOP Plusz pályázatot nyújtott be. A tervezett fejlesztés célja a kultúrház komfortosabbá, korszerűbbé tétele. A pályázat sikeres elbírálása esetén új, korszerű vizesblokkokat alakítanának ki, a beltér teljes padlózat cseréje mellett egy esztétikus és jól felszerelt tálaló konyhát építenének.
- A temetőben a járda felújítása megtörtént. A munkálatok során a régi, balesetveszélyes burkolatot új, stabil és esztétikus járófelület váltotta fel, ezzel biztosítva a méltóbb környezetet a látogatók számára. Az önkormányzat kavicsot és földet helyezett ki, amelyet a hozzátartozók rendezett formában felhasználhatnak a sírok környezetének szépítésére és rendbetételére.
- A közbiztonság növelése érdekében több ponton térfigyelő kamerákat szereltek fel. A rendszer segíti a megelőzést és a rendfenntartó szervek munkáját, hozzájárulva a lakosok biztonságérzetének növeléséhez.
- Pályáztak továbbá a játszótér felújítására új játékok vásárlásával, melyek telepítése november végén várható.
- Tervezik a közvilágítás korszerűsítését LED-es fénytestek felszerelésével, illetve egy nagy volumenű, környezetbarát energiafelhasználást elősegítő pályázaton is dolgoznak.