november 4., kedd

Károly névnap

13°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önkormányzat

1 órája

A püski polgármester egy éve cserélte a fakanalat a faluvezetői székre

Címkék#élet#vizesblokk#makai Jenő#püski polgármester#rendezvény#pályázat#sportegyesület

Korábban már képviselőként tevékenykedett, így nem volt ismeretlen az önkormányzati munka Mátyus Balázs püski polgármesternek. Több mint egy éve cserélte a fakanalat a faluvezetői székre püski polgármestere.

Mészely Réka

Makai Jenő korábbi püski polgármester nyugdíjba vonult tavaly, így nem is indult az önkormányzati választáson. Helyére öten pályáztak: négy hölgy jelölt mellett Mátyus Balázs, aki győztesként került ki a versenyből. Az egyik legfiatalabb szigetközi településvezetőnél jártunk.

A püski polgármestert a tervekről kérdeztük
A püski polgármestert a tervekről kérdeztük.
Fotó: Kerekes István

A püski polgármester nulla-huszonnégyben rendelkezésre áll

– Tíz évig voltam önkormányzati képviselő, az előző ciklust kihagytam. Elődöm, Makai Jenő biztatására indultam a polgármesteri tisztségért, és ebben feleségem is támogatott. Eddig Lipóton dolgoztam szakácsként, a főzés hobbiként megmaradt az életemben. A püski sportegyesületet tizenhárom évig vezettem, sok pályázaton indultunk sikeresen, és gondoltam, ezt a tudást a falu javára is tudnám kamatoztatni. Át kellett állnom egy másik rendszerre, másik szemléletre: most nulla-huszonnégyben rendelkezésre állok – kezdte beszélgetésünket Mátyus Balázs.

A településvezető mint elmondta, az idei költségvetésük 119 millió forint. A település irányítását 2024. október 1-jén vette át, tartalékkal és pozitív költségvetési egyenleggel, mely lehetőséget adott a biztonságos működés és az előrelépések folytatására.

– Az önkormányzat működése az elmúlt időszakban stabil és zavartalan volt. A testület tagjai megfelelő szemlélettel, átgondolt döntésekkel és felelős gazdálkodással biztosították a község folyamatos működését. Önkormányzatunk sikeres működésében nagy szerepet játszik a jól felkészült és elkötelezett szakmai csapat. Jegyzőasszonyunk és kollégái kitartóan, pontosan és lelkiismeretesen végzik munkájukat, ami jelentősen hozzájárul a település zavartalan működéséhez és a lakosság elégedettségéhez – emelte ki a faluvezető, megjegyezve, hogy a helyi adóbevételek és az állami normatív támogatások jelentik a működés pénzügyi alapját.

A helyi közösségi élet erősítésére figyelmet fordítanak

Mátyus Balázs szerint az önkormányzat az elmúlt időszakban is kiemelt figyelmet fordított a helyi közösségi élet erősítésére, a civil szervezetek működésének támogatására. 

– Ennek keretében hozzájárultunk több helyi közösség és rendezvény működéséhez, programjaihoz. A támogatások célja, hogy ösztönözzük a lakosság aktív részvételét, erősítsük a közösségi összetartozást, és biztosítsuk a generációk közötti kapcsolatokat. A faluközösség életében kiemelt szerepet tölt be a helyi kultúrház, amely az elmúlt időszakban is számos eseménynek adott otthont. Ünnepségek, családi összejövetelek, közösségi rendezvények rendszeresen zajlanak itt, hozzájárulva a település élénk társadalmi-kulturális életéhez – fogalmazott a polgármester.

Kiemelte: a közösségi tér belső megújulása érdekében az önkormányzat TOP Plusz pályázatot nyújtott be. A tervezett fejlesztés célja a kultúrház komfortosabbá, korszerűbbé tétele. A pályázat sikeres elbírálása esetén új, korszerű vizesblokkokat alakítanának ki, a beltér teljes padlózat cseréje mellett egy esztétikus és jól felszerelt tálaló konyhát építenének. 

  • A temetőben a járda felújítása megtörtént. A munkálatok során a régi, balesetveszélyes burkolatot új, stabil és esztétikus járófelület váltotta fel, ezzel biztosítva a méltóbb környezetet a látogatók számára. Az önkormányzat kavicsot és földet helyezett ki, amelyet a hozzátartozók rendezett formában felhasználhatnak a sírok környezetének szépítésére és rendbetételére. 
  • A közbiztonság növelése érdekében több ponton térfigyelő kamerákat szereltek fel. A rendszer segíti a megelőzést és a rendfenntartó szervek munkáját, hozzájárulva a lakosok biztonságérzetének növeléséhez. 
  • Pályáztak továbbá a játszótér felújítására új játékok vásárlásával, melyek telepítése november végén várható. 
  • Tervezik a közvilágítás korszerűsítését LED-es fénytestek felszerelésével, illetve egy nagy volumenű, környezetbarát energiafelhasználást elősegítő pályázaton is dolgoznak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu