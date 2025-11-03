november 3., hétfő

Fontos bejelentést tett közzé az OTP, ez mindenkit érint

Leállnak az OTP Bank szolgáltatásai november második hétvégéjén.

Kisalföld.hu

Az OTP Bank tájékoztatása szerint fejlesztési okokból leállás várhatóan november 8-án 22 órától november 9-én hajnali 1.50-ig tart. A leállás miatt a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciók, az internetbank, a mobilbank, az eBIZ szolgáltatás, az Electra, a SmartBróker alkalmazás, az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, a Vámpénztári rendszer, illetve az online termékigénylési funkciók (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapír számla) nem lesznek elérhetőek.

OTP Bank
A leállás minden OTP Bank ügyfelet érint. Forrás: Shutterstock

Leállás az OTP Bankban

A korábbi leállás után ismét szünetelnek a bank szolgáltatásai. Az OTP közleményéből kiderül, a tervezett szolgáltatás módosítások üzemszünetnek számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. 

Legyen óvatos!

Az OTP Bank sosem hívja fel, hogy telepítsen ismeretlen alkalmazást a telefonjára vagy számítógépére, és nem kéri el a belépési vagy jóváhagyási kódokat. Ha az interneten szeretne terméket eladni, nem kell az internetbankjába belépni annak érdekében, hogy a pénzt megkaphassa. Az internetbanki belépést mindig az OTP Bank ismert, korábban is használt belépési oldaláról kezdje, és ne egy ismeretlen személytől kapott linken keresztül.

 

 

