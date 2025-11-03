2 órája
Fontos bejelentést tett közzé az OTP, ez mindenkit érint
Leállnak az OTP Bank szolgáltatásai november második hétvégéjén.
Az OTP Bank tájékoztatása szerint fejlesztési okokból leállás várhatóan november 8-án 22 órától november 9-én hajnali 1.50-ig tart. A leállás miatt a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciók, az internetbank, a mobilbank, az eBIZ szolgáltatás, az Electra, a SmartBróker alkalmazás, az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, a Vámpénztári rendszer, illetve az online termékigénylési funkciók (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapír számla) nem lesznek elérhetőek.
Leállás az OTP Bankban
A korábbi leállás után ismét szünetelnek a bank szolgáltatásai. Az OTP közleményéből kiderül, a tervezett szolgáltatás módosítások üzemszünetnek számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint.
Legyen óvatos!
Az OTP Bank sosem hívja fel, hogy telepítsen ismeretlen alkalmazást a telefonjára vagy számítógépére, és nem kéri el a belépési vagy jóváhagyási kódokat. Ha az interneten szeretne terméket eladni, nem kell az internetbankjába belépni annak érdekében, hogy a pénzt megkaphassa. Az internetbanki belépést mindig az OTP Bank ismert, korábban is használt belépési oldaláról kezdje, és ne egy ismeretlen személytől kapott linken keresztül.