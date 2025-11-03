Fontos bejelentést tett közzé az OTP, ez mindenkit érint

Az OTP Bank tájékoztatása szerint fejlesztési okokból leállás várhatóan november 8-án 22 órától november 9-én hajnali 1.50-ig tart. A leállás miatt a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciók, az internetbank, a mobilbank, az eBIZ szolgáltatás, az Electra, a SmartBróker alkalmazás, az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, a Vámpénztári rendszer, illetve az online termékigénylési funkciók (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapír számla) nem lesznek elérhetőek.

Leállás az OTP Bankban

A korábbi leállás után ismét szünetelnek a bank szolgáltatásai. Az OTP közleményéből kiderül, a tervezett szolgáltatás módosítások üzemszünetnek számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint.