Belépési gondok az egyik legnagyobb banknál

"Jelenleg néhány ügyfelünk (lakossági és vállalati) belépési nehézséget tapasztal az internet- és mobilbank felületén, míg más ügyfeleknél nincs ilyen probléma. Kollégáink nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a rendszer működése mielőbb megfelelő legyen. Megértésüket köszönjük" – írta honlapján az OTP Bank.

Gondok az OTP Banknál.