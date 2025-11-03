Probléma
1 órája
Belépési gondok az egyik legnagyobb banknál
Rossz hírről számolt be az egyik bank. Az OTP Banknál belépési gondok vannak egyes ügyfeleknél.
Nem minden ügyfél tud belépni a netbankba.
"Jelenleg néhány ügyfelünk (lakossági és vállalati) belépési nehézséget tapasztal az internet- és mobilbank felületén, míg más ügyfeleknél nincs ilyen probléma. Kollégáink nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a rendszer működése mielőbb megfelelő legyen. Megértésüket köszönjük" – írta honlapján az OTP Bank.
