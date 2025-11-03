november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefogás

1 órája

Vidám őszi dekorációkkal díszítik Szigetközt – mutatjuk, milyenekkel

Címkék#falu#dísz#kukoricacsuhék#virág#természet#önkormányzat#szín#napraforgó#erdő

Szigetköz településeit járva sok szép őszi dekorációra bukkantunk. Az őszi dekorációk azért is különlegesek, mert sokszor összefogással készítik az ott élők.

Mészely Réka

Szigetközben barangoltunk. A Duna-ágak, erdők és rétek ölelésében fekvő falvak ebben az időszakban nemcsak a természet színeiben fürdenek, hanem a lakosok és önkormányzatok által gondosan megálmodott őszi dekorációk is életre keltik az utcákat, tereket, közintézményeket. Az őszi díszítés nem csupán esztétikai élményt nyújt, hanem közösségépítő ereje is van – hiszen a helyiek együtt munkálkodnak azon, hogy környezetük melegséget, otthonosságot és ünnepi hangulatot árasszon.

Őszi dekorációk díszítik szerte Szigetközt
Őszi dekorációk díszítik Szigetközt.
Fotó: Kerekes István

Őszi dekorációk köszöntik az érkezőket

A Szigetközre jellemző, hogy a dekorációk alapanyagát maga a természet adja. A házak, templomkertek és közterek díszei között gyakran feltűnnek a szalmabálák, színes tökök, kukoricacsuhék, napraforgók, valamint az őszi erdők leveleiből készült koszorúk és girlandok. Mindez nemcsak a vidéki életmódot tükrözi, hanem a környezettudatos gondolkodást is: a helyiek többnyire természetes, lebomló anyagokkal dolgoznak. Gyakori látvány a faluházak előtt elhelyezett szekér, amelyet dísztökökkel és virágokkal raknak tele, vagy a bejáratoknál sorakozó, kézzel faragott sütőtökök, amelyek esténként mécsesfénnyel világítanak.

Az őszi dekoráció egyben a hagyományok ápolásának eszköze is. Sok településen közösségi programokat szerveznek: tökfaragó délutánokat, kézműves foglalkozásokat, ahol fiatalok és idősek együtt készítik a díszeket. Ezek az alkalmak nemcsak a kreativitást serkentik, hanem erősítik az összetartozás érzését is. Az elkészült alkotások gyakran versenyeznek, vagy a falu főterén állítják ki, így mindenki részese lehet az őszi pompának.

A dekorációknak ugyanakkor szimbolikus jelentésük is van. Az ősz a betakarítás, a hála és a pihenés ideje, amikor a természet és az ember is számot vet az elmúlt időszakkal. A Szigetköz településein elhelyezett díszek – a bőség kosarai, a kalászok, a gyümölcsök és a virágok – mind a termékenységet és a hálát jelképezik. Az aranyló színek, a barna, bordó és narancs árnyalatai pedig a melegség és az elmúlás szépségét hirdetik.

Aki ősszel jár a Szigetközben, az nemcsak a természet szépségében gyönyörködhet, hanem abban a gondoskodásban is, amellyel a helyiek díszítik falvaikat. Az őszi dekoráció tehát nem csupán díszítés – hanem egyfajta üzenet is: hogy a Szigetközben a természet, a hagyomány és az ember harmóniában él egymással.

Így a Szigetközi települések őszi díszítései túlmutatnak a látványon. Ezek az alkotások a közösségi összefogást és a természet iránti tiszteletet fejezik ki. Minden szalmabála, minden dísztök és minden színes falevél azt hirdeti: itt az emberek szeretik és megbecsülik környezetüket, s az őszt nem az elmúlás, hanem az otthon melege és a közösség ereje jellemzi.

Tekintse meg további fotóinkat is a zseniális őszi dekorációkról!:

Vidám őszi dekorációkkal díszítik Szigetközt

Fotók: Kerekes István

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu