Vidám őszi dekorációkkal díszítik Szigetközt – mutatjuk, milyenekkel

Szigetközben barangoltunk. A Duna-ágak, erdők és rétek ölelésében fekvő falvak ebben az időszakban nemcsak a természet színeiben fürdenek, hanem a lakosok és önkormányzatok által gondosan megálmodott őszi dekorációk is életre keltik az utcákat, tereket, közintézményeket. Az őszi díszítés nem csupán esztétikai élményt nyújt, hanem közösségépítő ereje is van – hiszen a helyiek együtt munkálkodnak azon, hogy környezetük melegséget, otthonosságot és ünnepi hangulatot árasszon.

Őszi dekorációk díszítik Szigetközt.

Fotó: Kerekes István

Őszi dekorációk köszöntik az érkezőket

A Szigetközre jellemző, hogy a dekorációk alapanyagát maga a természet adja. A házak, templomkertek és közterek díszei között gyakran feltűnnek a szalmabálák, színes tökök, kukoricacsuhék, napraforgók, valamint az őszi erdők leveleiből készült koszorúk és girlandok. Mindez nemcsak a vidéki életmódot tükrözi, hanem a környezettudatos gondolkodást is: a helyiek többnyire természetes, lebomló anyagokkal dolgoznak. Gyakori látvány a faluházak előtt elhelyezett szekér, amelyet dísztökökkel és virágokkal raknak tele, vagy a bejáratoknál sorakozó, kézzel faragott sütőtökök, amelyek esténként mécsesfénnyel világítanak.

Az őszi dekoráció egyben a hagyományok ápolásának eszköze is. Sok településen közösségi programokat szerveznek: tökfaragó délutánokat, kézműves foglalkozásokat, ahol fiatalok és idősek együtt készítik a díszeket. Ezek az alkalmak nemcsak a kreativitást serkentik, hanem erősítik az összetartozás érzését is. Az elkészült alkotások gyakran versenyeznek, vagy a falu főterén állítják ki, így mindenki részese lehet az őszi pompának.

A dekorációknak ugyanakkor szimbolikus jelentésük is van. Az ősz a betakarítás, a hála és a pihenés ideje, amikor a természet és az ember is számot vet az elmúlt időszakkal. A Szigetköz településein elhelyezett díszek – a bőség kosarai, a kalászok, a gyümölcsök és a virágok – mind a termékenységet és a hálát jelképezik. Az aranyló színek, a barna, bordó és narancs árnyalatai pedig a melegség és az elmúlás szépségét hirdetik.

Aki ősszel jár a Szigetközben, az nemcsak a természet szépségében gyönyörködhet, hanem abban a gondoskodásban is, amellyel a helyiek díszítik falvaikat. Az őszi dekoráció tehát nem csupán díszítés – hanem egyfajta üzenet is: hogy a Szigetközben a természet, a hagyomány és az ember harmóniában él egymással.