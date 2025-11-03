Magyar földből magyar olajbogyó? Répcelakon már sajtolják, hamarosan Kajárpéc is csatlakozik – fotók, videó

Kovács Erik családjával Répcelakon él. Látszólag semmiben sem különböznek a többi magyar családtól. Látszólag. Erik egy közeli gyárban dolgozik, ám álmát sosem adta fel. Dísznövénykertészként végzett, a szíve csücskében a különleges növényeknek állandó helyük van. Így eshetett meg, hogy az óriási, közel tíz méter magasra nőtt eukaliptusz tövében sajtolhatta saját maga termesztett olajbogyóit. Itt, Magyarországon, Répcelakon. A nem mindennapi eseményen két kajárpéci növényrajongóval, Pápai Szabolccsal és Kollár Titivel vehettünk részt, akik maguk is jó pár olajfát ültettek birtokaikon, mi több, elsők között tették le voksukat olajfaültetvényeikkel Magyarországon. A kajárpéci társaság azzal a szándékkal érkezett Répcelakra, hogy még inkább elmélyítse tudását az olajbogyó-termesztésben.

Kovács Erik, egyike azon úttörőknek, akik hazánkban meghonosítják az olajfákat. Görgessen lejjebb és nézze meg, hogyan sajtol olajbogyót!

Fotó: Molcsányi Máté

Erik a festői szépségű Ság-hegyen nevelgeti fáit öt éve. A festői szépség nem túlzás: az olajbogyó-szüret az október 23-i hosszú hétvége második napjára esett, amikor is az ősz vörösbe, bordóba és sárgába mártotta a tájat. Pontosabban csak a táj egy részét, az olajfák ugyanis örökzöldek, még télen sem hullajtják le lombjukat.

– Itt korábban szőlő termett – mutat Erik a napfényben fürdő lankára. – A régi pincét is szeretném felújítani. Ha lesz áram, itt sajtolunk majd – avatta be terveibe a társaságot.

