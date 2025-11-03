1 órája
Magyar földből magyar olajbogyó? Répcelakon már sajtolják, hamarosan Kajárpéc is csatlakozik – fotók, videó
Enyhék a telek, forrók a nyarak, és ebben a változó klímában az olajfa igencsak jól érzi magát. Olyannyira, hogy Répcalakon már olajbogyót sajtolnak. Ottjártunk a szüreten és a sajtoláson is. Cikkünk végén videós anyagot talál a teljes folyamatról: az első bogyók leszedésétől kezdve az olaj sajtolásán át a kóstolásig.
Kovács Erik családjával Répcelakon él. Látszólag semmiben sem különböznek a többi magyar családtól. Látszólag. Erik egy közeli gyárban dolgozik, ám álmát sosem adta fel. Dísznövénykertészként végzett, a szíve csücskében a különleges növényeknek állandó helyük van. Így eshetett meg, hogy az óriási, közel tíz méter magasra nőtt eukaliptusz tövében sajtolhatta saját maga termesztett olajbogyóit. Itt, Magyarországon, Répcelakon. A nem mindennapi eseményen két kajárpéci növényrajongóval, Pápai Szabolccsal és Kollár Titivel vehettünk részt, akik maguk is jó pár olajfát ültettek birtokaikon, mi több, elsők között tették le voksukat olajfaültetvényeikkel Magyarországon. A kajárpéci társaság azzal a szándékkal érkezett Répcelakra, hogy még inkább elmélyítse tudását az olajbogyó-termesztésben.
Erik a festői szépségű Ság-hegyen nevelgeti fáit öt éve. A festői szépség nem túlzás: az olajbogyó-szüret az október 23-i hosszú hétvége második napjára esett, amikor is az ősz vörösbe, bordóba és sárgába mártotta a tájat. Pontosabban csak a táj egy részét, az olajfák ugyanis örökzöldek, még télen sem hullajtják le lombjukat.
– Itt korábban szőlő termett – mutat Erik a napfényben fürdő lankára. – A régi pincét is szeretném felújítani. Ha lesz áram, itt sajtolunk majd – avatta be terveibe a társaságot.
Kattintson a képre és lapozza végig a képgalériát!
Fotók: Molcsányi máté
Mint megtudjuk, a növények iránti rajongása régre nyúlik vissza, ezért is végzett dísznövénykertészként. Egyre több mediterrán növényt ültetett el házának udvarán, és amikor azt tapasztalta, hogy szépen fejlődnek, pár évvel ezelőtt belevágott ebbe az olajfaprojektbe is.
– Az az alapvetés, hogy ahol a szőlőnek jó helye van, ott az olajfa is jól érzi magát – sommázza Erik. – Leginkább a déli fekvés ajánlott, tengerszint felett 100–200 méter körül. Semmiképp sem völgyben, ahol a hideg megáll. A napos és védett területeket szereti az olajfa. Magyarországon a tanúhegyek, a Somló-hegy és a Ság-hegy kiválóan alkalmasak.
– És Kajárpéc? – vetem közbe.
– Kajárpécen is hasonló a mikroklíma, mint itt – véli Erik.
Olajbogyó fajták: Erik telkén ötvenhat féle terem
A Ság-hegyen közel kétszáz különféle korú és fajtájú olajfa nő. A laikusok kétféle olajbogyót különböztetnek meg: a feketét és a zöldet. Erik ültetvényén ezt el is felejthetjük, nála ugyanis egészen ötvenhat fajtát számolhatunk össze.
– Milyen jól hangzik ez az október 23-i hosszú hétvégén – veti közbe Kollár Titi, utalva a hatvankilenc évvel ezelőtti forradalmi eseményekre. Az, hogy Magyarországon olajbogyót szüretelhetünk, szintén forradalmi – igaz, annak békés, szemléletváltó módján.
– Kísérletezem, melyik fajta érzi itt jobban magát, melyik terem gazdagabban – magyarázza Erik az olajbogyó-szüret közben, miért van ilyen sokféle fa a telken.
A vödrök gyorsan telnek: ahogy egyre súlyosabbá válnak, Titi és Szabi úgy válik egyre több értékes tudás birtokosává. A púpra szedett vödrökkel Erik házához autózunk, ahol minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a frissen szedett ság-hegyi olajbogyóból extraszűz olajat készítsünk.
Ezekben a kajárpéci kertekben még télen is nyár van – Toszkán miliőt és óriási képgalériát hoztunk
Míg autózunk, Szabi elárulja, hogy Győrben több növény is pompázik Erik révén, a közelmúltban a város több pontján vertek gyökeret különféle mediterrán növények. Több olajfát, kínai kenderpálmát és oszlopos ciprust is adományozott Erik Győrnek.
Erik répcelaki háza udvarán áll neki a csapat olajat sajtolni, itt magasodik a cikk elején említett óriási eukaliptusz.
Első lépésben a gép pépesre darálja a bogyókat, magostul. Ezt követően a massza gépi erővel keveredik, ez segíti elő, hogy több olajat sajtolhassunk. A masszát fonott, tányérszerű eszközökre kenjük, majd egymásra téve sorakoztatjuk a prés alá.
Olajbogyó feldolgozása házilag
– Ilyen lehetett, mint amikor a holdra szállást közvetítették a tévében – jegyzi meg Szabi, amikor a csapat lélegzet-visszafojtva várja, hogy az első cseppek megjelenjenek. Nem kell sokat várni: miután az első megindul, csurogva fogja fel az edény a levet. A kisajtolt lé egy része növényi folyadék, a másik pedig az értékes zöld arany, az olaj. A közel tíz kilogramm bogyó kilenc deciliter olajat hozott. Tavaly ennek harmadát sikerült sajtolni. Ha ilyen ütemben halad, néhány év, és több tíz liter extraszűz olajat is préselhet Erik a ság-hegyi olajfáiból.
Hogy milyen a magyar olívaolaj? Kovászos kenyérre csorgatva kóstoltuk Ság-hegy zöld aranyát. Olyan, akárcsak a színe, illata: friss és selymes. Erik elégedett, Szabi és Titi pedig még céltudatosabb Győr-Moson-Sopron megye olajfákkal való benépesítését illetően.
Kattintson a videóra és nézze meg a teljes folyamatot az első bogyók leszedésétől kezdve az olaj sajtolásán át a kóstolásig!
Mikor érik az olajbogyó?
- Az olajbogyó októbertől december közepéig érik, fajtától függően.
- Egyes fajták esetén januárig kell várni a szürettel.