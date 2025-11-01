33 perce
A nyomozói álomtól az ügyészségig - Interjú Dr. Ferenczi-Borbély Veronikával
Szeptember elsejétől új ügyész vette át a sajtószóvivői feladatokat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségnél. Dr. Ferenczi-Borbély Veronikát gyermekkora óta vonzotta a nyomozói pálya, lapunknak mesélt, arról hogyan lett végül ügyész és milyen ügyekben dolgozik szorosan együtt a nyomozóhatóságokkal.
Édesapja tűzoltó volt, majd a büntetésvégrehajtási intézetben szolgálatparancsnoki szolgálatot végzett. - Ezt a légkört szippantottuk magunkba a bátyámmal, aki örömmel ment sorkatonának. Édesapám munkája nagy hatással volt rám. Emlékszem, hogy kisgyermekként, amikor a győri tűzoltóságra látogattunk, büszkén meséltem, hogy ő is itt dolgozik - emlékezett vissza a kezdetekre Dr. Ferenczi-Borbély Veronika, akinek testvére sorkatonai eskütétele is meghatározó volt. - Érdekeltek a krimi filmek, sorozatok, talán akkor határoztam el, hogy nyomozó szeretnék lenni, ezért a Bercsényi-iskolába jelentkeztem. A közbiztonsági gimnázium elvégzése után mindenáron a rendőrtisztire akartam felvételt nyerni. Szüleim tanácsára viszont inkább a jogi egyetemet végeztem el, hiszen azt követően több lehetőség várt volna a rendőri pályán. Az egyetemi éveim alatt körvonalazódott, hogy lehet inkább az ügyészi pálya lenne számomra a megfelelő - fejtette ki.
Életellenes csoportból a kiemelt gazdasági ügyekhez
A vármegyei ügyész , sajtószóvivő először ügyvédjelöltként kezdett dolgozni. A szakvizsga letétele előtt azonban sikerült a Komáromi Járási Ügyészségre bekerülnie, mint fogalmazó. - Igazi mélyvíz volt, mindenféle ügyet megkaptam. Majd titkárként - ma alügyész – ezt követően ügyészként folytattam a munkát. Nyolc év után a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészségre kerültem, először az életellenes csoportba, majd a kiemelt gazdasági ügyek csoportját erősítettem. Itt az adójogi szakjogász végzettségemet is kamatoztatni tudtam. Közben helyettes sajtószóvivői feladatokat láttam el, amit nagyon megszerettem. A számlagyáras ügyek mellett színesebbé tette a mindennapi munkát. Ennek köszönhetően pedig követni tudtam a joggyakorlatot más bűncselekményeknél is - részletezte dr. Ferenczi-Borbély Veronika.
Nyomozó és ügyész együtt kéz a kézben
Tavaly januárban áthelyeztek a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségre, szintén a kiemelt gazdasági ügyek csoportjába, szeptember elsejétől pedig átvettem a sajtószóvivői stafétabotot. - Olyan ez mint a biciklizés, ugyan kiesett másfél év, de az első közlemény megírásakor visszajött minden korábbi rutinom. A gazdasági ügyek sokaknak száraz terület, könnyű elveszni a temérdek adatban, de én szeretem, mert sok ügyészi gondolkodást igényel. A nyomozóhatósággal - rendőrség, NAV- szoros együttműködésben dolgozunk, kiegészítve és segítve egymást - hangsúlyozta.
Veronika szabadidejében sokat sportol, gyermekkorában szülei beíratták karate tanfolyamra, hogy fegyelmet tanuljon. Egészen a zöld öv megszerzéséig jutott. Manapság a futás kapcsolja ki leginkább, az ügyészi futócsapat tagjaként is állt már rajthoz. Otthon két négylábú kiskedvenc gazdája, és hamarosan elkezdi az erőszakmentes kutyakiképzés tanfolyamot Golden Retriever kutyájukkal. Nem bánta meg, hogy végül a nyomozó pálya helyett az ügyészséget választotta, hiszen a nyomozás felügyelet a munkája részét képezi. - Azt az elvet vallom, hogy az ügyész a nyomozó nélkül olyan mint az orvos asszisztens nélkül - emelte ki.