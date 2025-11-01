A nyomozói álomtól az ügyészségig - Interjú Dr. Ferenczi-Borbély Veronikával

Édesapja tűzoltó volt, majd a büntetésvégrehajtási intézetben szolgálatparancsnoki szolgálatot végzett. - Ezt a légkört szippantottuk magunkba a bátyámmal, aki örömmel ment sorkatonának. Édesapám munkája nagy hatással volt rám. Emlékszem, hogy kisgyermekként, amikor a győri tűzoltóságra látogattunk, büszkén meséltem, hogy ő is itt dolgozik - emlékezett vissza a kezdetekre Dr. Ferenczi-Borbély Veronika, akinek testvére sorkatonai eskütétele is meghatározó volt. - Érdekeltek a krimi filmek, sorozatok, talán akkor határoztam el, hogy nyomozó szeretnék lenni, ezért a Bercsényi-iskolába jelentkeztem. A közbiztonsági gimnázium elvégzése után mindenáron a rendőrtisztire akartam felvételt nyerni. Szüleim tanácsára viszont inkább a jogi egyetemet végeztem el, hiszen azt követően több lehetőség várt volna a rendőri pályán. Az egyetemi éveim alatt körvonalazódott, hogy lehet inkább az ügyészi pálya lenne számomra a megfelelő - fejtette ki.

Dr. Ferenczi-Borbély Veronika azt vallja, hogy az ügyész a nyomozó nélkül olyan mint az orvos asszisztens nélkül. Fotó: Molcsányi Máté

Életellenes csoportból a kiemelt gazdasági ügyekhez

A vármegyei ügyész , sajtószóvivő először ügyvédjelöltként kezdett dolgozni. A szakvizsga letétele előtt azonban sikerült a Komáromi Járási Ügyészségre bekerülnie, mint fogalmazó. - Igazi mélyvíz volt, mindenféle ügyet megkaptam. Majd titkárként - ma alügyész – ezt követően ügyészként folytattam a munkát. Nyolc év után a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészségre kerültem, először az életellenes csoportba, majd a kiemelt gazdasági ügyek csoportját erősítettem. Itt az adójogi szakjogász végzettségemet is kamatoztatni tudtam. Közben helyettes sajtószóvivői feladatokat láttam el, amit nagyon megszerettem. A számlagyáras ügyek mellett színesebbé tette a mindennapi munkát. Ennek köszönhetően pedig követni tudtam a joggyakorlatot más bűncselekményeknél is - részletezte dr. Ferenczi-Borbély Veronika.

Nyomozó és ügyész együtt kéz a kézben

Tavaly januárban áthelyeztek a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségre, szintén a kiemelt gazdasági ügyek csoportjába, szeptember elsejétől pedig átvettem a sajtószóvivői stafétabotot. - Olyan ez mint a biciklizés, ugyan kiesett másfél év, de az első közlemény megírásakor visszajött minden korábbi rutinom. A gazdasági ügyek sokaknak száraz terület, könnyű elveszni a temérdek adatban, de én szeretem, mert sok ügyészi gondolkodást igényel. A nyomozóhatósággal - rendőrség, NAV- szoros együttműködésben dolgozunk, kiegészítve és segítve egymást - hangsúlyozta.