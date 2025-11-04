november 4., kedd

Nemzetközi konferenciát tartanak a mesterséges intelligenciáról Győrben

Címkék#Győr#ingyenes#MI#mesterséges intelligencia#konferencia#program#regisztráció

Nemzetközi konferenciát tartanak a mesterséges intelligenciáról Győrben

Forrás: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara / Linkedin

A Győri SZC Deák Ferenc Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány december 16-án 10 órától nemzetközi konferenciát rendez a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Baross termében. 

Téma: a mesterséges intelligencia. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött az alábbi elérhetőségek valamelyikén: [email protected], 96/312-135.

A jelentkezéseket november 28-ig tudják fogadni.


 

 

