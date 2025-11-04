Programajánló
Nemzetközi konferenciát tartanak a mesterséges intelligenciáról Győrben
Forrás: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara / Linkedin
A Győri SZC Deák Ferenc Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány december 16-án 10 órától nemzetközi konferenciát rendez a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Baross termében.
Téma: a mesterséges intelligencia. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött az alábbi elérhetőségek valamelyikén: [email protected], 96/312-135.
A jelentkezéseket november 28-ig tudják fogadni.
