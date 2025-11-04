Nemzeti gyásznap: Emlékezés a rabtemetőben

November negyedike az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulója, melyet az országgyűlés 2013-ban nemzeti gyásznappá nyilvánított.

A nemzeti gyásznapon néma főhajtással emlékeztek a rabtemetőben. Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

Nemzeti Gyásznap Sopronkőhidán

A Sopronkőhida-Jánostelep melletti régi rabtemetőben található az az emlékhely, amelyet a forradalom nyolc, Győrben kivégzett résztvevője: Czifrik Lajos, Földes Gábor, Gulyás Lajos, Kiss Antal, Tihanyi Árpád, Török István, Weintrager László, Zsigmond Endre, valamint Szigethy Attila, a Dunántúli Nemzeti Tanács egykori elnöke emlékére emeltek.

- 35 éve, minden évben megemlékezünk a Sopronkőhidai rabtemetőben annak a kilenc mártírnak a sírjánál, akiket egykoron a családjuk tudta nélkül jeltelen sírban temettek el. 1957-ben és 1958-ban végezték ki őket, koncepciós pereket követően. Szigethy Attila azonban máig tisztázatlan körülmények között vesztette életét a rabkórházban - osztotta meg lapunkkal, ifj. Sarkady Sándor, történész. - A Mosonmagyaróváron október 26-án feldühödött tömeget az itt nyugvó mártírok próbálták meg csillapítani, ennek ellenére elítélték és kivégezték őket. 33 évet kellett várni a sírok feltárására a sopronkőhidai rabtemető 301-es parcellájában - tette hozzá Sarkady Sándor.

Fotó: Rombai Péter \ RepeszTech

A megemlékezésen, Büki Lajos, 1956-os forradalmár is részt vett, aki minden évben lerója tiszteletét egykori bajtársai előtt.

- Amíg élek, őriznem kell azok emlékét, akik 1956-ban a szabadságért és az igazságért küzdöttek, sokszor az életüket is feláldozva érte. A forradalom idején Török Istvánhoz sodort a sors. Egy albérletben laktunk Győrben, és hamar barátokká váltunk. Nem is tudom, mi késztetett arra, hogy tartsak vele, de ma sem bánom, hogy így történt. Láttam, milyen bátor és elszánt ember volt. Október 26-án, azon a napon, amikor a mosonmagyaróvári véres sortűz is történt, Török István a Győri ÁVH megyei főosztályát lefegyverezte egyetlen lövés nélkül. A forradalom leverése után azonban eljött a megtorlás ideje. Török Istvánt társait, egy úgynevezett dupla nullás perben ítélték el , ami azt jelenti, hogy senki, még a saját családjuk sem lehetett jelen a tárgyaláson - mondta visszaemlékezve az akkor történtekre.