1 órája
Mutatjuk, hol nem lesz víz a jövő héten Győrben és környékén, valamint a Rábaközben
A Pannon-Víz honlapján közölte hol szünetel az ivóvízellátás a jövő héten Győr-Moson-Sopronban.
Honlapjukon négy településről írtak (Győrben két helyen is dolgoznak majd a szakemberek), ahol időszakosan nem lesz víz a jövő héten. Nemrégiben a forgalmas győri utcán fejezték be a munkálatokat.
Itt biztosan nem lesz víz a jövő héten a Kisalföldön
Győr
- November 3-án (hétfőn) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez a szolgáltató Győr-Ménfőcsanakon. A munkálatok miatt 8:00 és 14:00 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani Győr-Ménfőcsanakon a Csanaki utcában.
- November 4-én (kedden) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez Győrben a Zöld utcában a Pannon-Víz. A munkálatok miatt 8:00 és 14:00 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani az Zöld utca páros oldalán a 32 - 48 közötti és a páratlan oldalán a 5 - 11 közötti szakaszon. A javítások ideje alatt lajtos kocsiból ivóvízvételezést biztosítanak.
Befejeződött a felújítás a forgalmas győri utcán - fotók
Győrújbarát
A Pannon-Víz november 5-én (szerdán) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez Győrújbaráton az Ibolya utcában. A munkálatok miatt 8:00 és 14:00 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani az Ibolya utca teljes szakaszán.
Csorna
A szolgáltató honlapján közölte, hogy rekonstrukciós munkák kezdődnek november 3-án (hétfőn) Csornán a Munkácsy utcában az ivóvízhálózaton. A munkálatok miatt a Munkácsy utcában és környékén hétköznapokon 8.00 és 12.00 között időszakos vízhiány, átmeneti víz elszíneződés fordulhat elő. A munkálatok előreláthatóan november végéig tartanak.
Beled
Beleden a szolgáltató közleménye szerint a munkálatok miatt a Rábasor utcától nyugatra, délnyugatra lévő településrészeken (Zrínyi u. 200/B felett, a Bartók u., a Ciráki u., a Közép u. és a Hunyadi u.) hétköznapokon 8.00 és 12.00 között időszakos vízhiány, átmeneti víz elszíneződés fordulhat elő. A munkálatok előreláthatóan november végéig tartanak.
Amint ismét folyik víz a csapból az esetleges elszíneződés rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.