november 1., szombat

Marianna névnap

18°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos részletek

2 órája

Mutatjuk, hol nem lesz víz a jövő héten Győrben és környékén, valamint a Rábaközben

Címkék#ivóvíz#Pannon-Víz#Győr-Moson-Sopron

A Pannon-Víz honlapján közölte hol szünetel az ivóvízellátás a jövő héten Győr-Moson-Sopronban.

Kisalföld.hu

Honlapjukon négy településről írtak (Győrben két helyen is dolgoznak majd a szakemberek), ahol időszakosan nem lesz víz a jövő héten. Nemrégiben a forgalmas győri utcán fejezték be a munkálatokat.

Nem lesz víz ezeken a településeken a jövő héten Győr-Moson-Sopronban.
Több helyen nem lesz víz a jövő héten a Kisalföldön. Forrás: Shutterstock

Itt biztosan nem lesz víz a jövő héten a Kisalföldön

Győr

  • November 3-án (hétfőn) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez a szolgáltató Győr-Ménfőcsanakon. A munkálatok miatt 8:00 és 14:00 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani Győr-Ménfőcsanakon a Csanaki utcában.
  • November 4-én (kedden) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez Győrben a Zöld utcában a Pannon-Víz. A munkálatok miatt 8:00 és 14:00 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani az Zöld utca páros oldalán a 32 - 48 közötti és a páratlan oldalán a 5 - 11 közötti szakaszon. A javítások ideje alatt lajtos kocsiból ivóvízvételezést biztosítanak.

Győrújbarát

A Pannon-Víz november 5-én (szerdán) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez Győrújbaráton az Ibolya utcában. A munkálatok miatt 8:00 és 14:00 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani az Ibolya utca teljes szakaszán.

Csorna

A szolgáltató honlapján közölte, hogy rekonstrukciós munkák kezdődnek november 3-án (hétfőn) Csornán a Munkácsy utcában az ivóvízhálózaton. A munkálatok miatt a Munkácsy utcában és környékén hétköznapokon 8.00 és 12.00 között időszakos vízhiány, átmeneti víz elszíneződés fordulhat elő. A munkálatok előreláthatóan november végéig tartanak.

Beled

Beleden a szolgáltató közleménye szerint a munkálatok miatt a Rábasor utcától nyugatra, délnyugatra lévő településrészeken (Zrínyi u. 200/B felett, a Bartók u., a Ciráki u., a Közép u. és a Hunyadi u.) hétköznapokon 8.00 és 12.00 között időszakos vízhiány, átmeneti víz elszíneződés fordulhat elő. A munkálatok előreláthatóan november végéig tartanak.

Amint ismét folyik víz a csapból az esetleges elszíneződés rövid időn belül megszűnik, egészség károsító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu