Mutatjuk, hol nem lesz víz a jövő héten Győrben és környékén, valamint a Rábaközben

Győrújbarát

A Pannon-Víz november 5-én (szerdán) ivóvízhálózat rekonstrukciós munkákat végez Győrújbaráton az Ibolya utcában. A munkálatok miatt 8:00 és 14:00 óra között az ivóvízszolgáltatás szünetelésére kell számítani az Ibolya utca teljes szakaszán.

Csorna

A szolgáltató honlapján közölte, hogy rekonstrukciós munkák kezdődnek november 3-án (hétfőn) Csornán a Munkácsy utcában az ivóvízhálózaton. A munkálatok miatt a Munkácsy utcában és környékén hétköznapokon 8.00 és 12.00 között időszakos vízhiány, átmeneti víz elszíneződés fordulhat elő. A munkálatok előreláthatóan november végéig tartanak.

Beled

Beleden a szolgáltató közleménye szerint a munkálatok miatt a Rábasor utcától nyugatra, délnyugatra lévő településrészeken (Zrínyi u. 200/B felett, a Bartók u., a Ciráki u., a Közép u. és a Hunyadi u.) hétköznapokon 8.00 és 12.00 között időszakos vízhiány, átmeneti víz elszíneződés fordulhat elő. A munkálatok előreláthatóan november végéig tartanak.