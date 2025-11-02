1 órája
Nagy erőkkel dolgoznak Csornán, csőtöréssel indult a vasárnap
A Pannon-Víz Zrt. közlése szerint csőtörés történt vasárnap reggel Csornán.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció
Ahogy az a Pannon-Víz Zrt. oldalán olvasható: csőtörés történt vasárnap reggel Csornán.
A csőtörés a Kisfaludy utcában történt, nagy erőkkel dolgoznak a társaság munkatársai a hiba elhárításán.
Mint azt írják: az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.
Mint részletezik: a szükséges és elkerülhetetlen beavatkozást követően a víz esetleges elszíneződése rövid időn belül megszűnik, egészségkárosító hatása nem lesz. Érdemes kiengedni a vízcsapot, elősegítve ezzel a víz színének mielőbbi letisztulását.