Nagy erőkkel dolgoznak Csornán, csőtöréssel indult a vasárnap

Ahogy az a Pannon-Víz Zrt. oldalán olvasható: csőtörés történt vasárnap reggel Csornán.

A csőtörés a Kisfaludy utcában történt, nagy erőkkel dolgoznak a társaság munkatársai a hiba elhárításán.

Mint azt írják: az üzem visszaállítását követően a rendszer levegős lehet, illetve a víz átmeneti elszíneződése várható a környéken.