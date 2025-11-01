november 1., szombat

Marianna névnap

21°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem felejtünk

46 perce

Emlékező tömeg mindenszentek napján a nádorvárosi temetőben, Győrben - fotók

Címkék#mindenszentek#Halottak napja#megemlékezés#temető

Az idei Mindenszentek és Halottak napján különösen szép idő fogadta a győri Nádorvárosi temető látogatóit: a napsütés, amely a novemberi hűvös reggel ellenére igazi vénasszonyok nyarát idézte. Tömegek látogattak ki elhunyt szeretteikhez, hogy megemlékezzenek róluk. Estig még nagyobb forgalom várható a temetők körül.

Kisalföld.hu
Emlékező tömeg mindenszentek napján a nádorvárosi temetőben, Győrben - fotók

A győri nádorvárosi temető környékén kora reggeltől kezdve sűrűsödött a forgalom, és a látogatók folyamatosan érkeztek, hogy virágokkal, koszorúkkal, gyertyákkal emlékezzenek elhunyt szeretteikre. A temető bejáratainál már délelőtt is sorokban álltak az autók, és a parkolóhelyek gyorsan beteltek. A látogatók között voltak fiatalok, középkorúak, idősek egyaránt. A megemlékezésre készülve, csendben, tisztelettel lépkedtek a temető felé. A hangulatot a hulló falevelek, a fák ágai közt beszűrődő napsütés, a gyertyák lángja, és a sétálók közötti halk beszélgetések tették különlegessé.

nádorvárosi temető
Megkezdődött a nádorvárosi temetőjárás Mindenszentek napján.

Rendőri jelenlét a nádorvárosi temetőnél

A temető környékén az erre a napra jellemző forgalmi zsúfoltság sem maradt. Az autósok közül ki türelmesebben, ki türelmetlenebbül várta, hogy a parkolók és az érkező gyászolók között áthaladhasson. Kisebb dugók alakultak ki a bevezető utakon és a közeli körforgalom környékén. A rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte a helyzetet, és szükség szerint irányította a forgalmat. A közlekedésbiztonság érdekében sebességmérő készülékkel is ellenőrizték az autósokat a délelőtt folyamán.

A látogatók többsége családosan érkezett, virágokkal, koszorúkkal és mécsesekkel díszítették a sírokat. Az elhunyt szeretteikre emlékezőkön nemcsak a fájdalom és a szomorúság látszott, hanem egyfajta közösségi érzés is, hogy mindannyian ugyanazért jöttek el: a szeretett személyek emléke előtt tisztelegni. 

November 1 mindenszentek a Nádorvárosi köztemetőben

Fotók: Krizsán Csaba

Híres személyiségek is itt nyugszanak

A győri nádorvárosi temető, amely a város egyik legfontosabb temetkezési helye, nemcsak a helyi lakosok számára jelentős, hanem számos híres, neves személyiség is itt nyugszik. Az évszázados temető szinte egy élő történelemkönyv, amely számos figyelemre méltó alak emlékét őrzi. A temetőben pihen többek között Bisinger József és Szemere Bertalan, aki a 19. század egyik fontos politikai alakja volt, Magyarország miniszterelnöke 1848-ban. Szintén a temetőben nyugszik Kresz Géza, a neves győri építész, aki a város számos fontos építkezésében részt vett. Itt található egy különleges sír is, amely Király József nevéhez fűződik, aki a híres győri színművész, rendező és színházigazgató volt. 

A nádorvárosi köztemető nem csupán politikusokat, építészeket és művészeket őriz, hanem több olyan helyi polgárt is, akik az orvostudomány, a tudományos élet és a közélet más területein is maradandó nyomot hagytak: Petz Aladár, Petz Lajos vagy említhetnénk Schima Bandit, Jedlik Ányost

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu