Emlékező tömeg mindenszentek napján a nádorvárosi temetőben, Győrben - fotók

A győri nádorvárosi temető környékén kora reggeltől kezdve sűrűsödött a forgalom, és a látogatók folyamatosan érkeztek, hogy virágokkal, koszorúkkal, gyertyákkal emlékezzenek elhunyt szeretteikre. A temető bejáratainál már délelőtt is sorokban álltak az autók, és a parkolóhelyek gyorsan beteltek. A látogatók között voltak fiatalok, középkorúak, idősek egyaránt. A megemlékezésre készülve, csendben, tisztelettel lépkedtek a temető felé. A hangulatot a hulló falevelek, a fák ágai közt beszűrődő napsütés, a gyertyák lángja, és a sétálók közötti halk beszélgetések tették különlegessé.

Megkezdődött a nádorvárosi temetőjárás Mindenszentek napján.

Rendőri jelenlét a nádorvárosi temetőnél

A temető környékén az erre a napra jellemző forgalmi zsúfoltság sem maradt. Az autósok közül ki türelmesebben, ki türelmetlenebbül várta, hogy a parkolók és az érkező gyászolók között áthaladhasson. Kisebb dugók alakultak ki a bevezető utakon és a közeli körforgalom környékén. A rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte a helyzetet, és szükség szerint irányította a forgalmat. A közlekedésbiztonság érdekében sebességmérő készülékkel is ellenőrizték az autósokat a délelőtt folyamán.

A látogatók többsége családosan érkezett, virágokkal, koszorúkkal és mécsesekkel díszítették a sírokat. Az elhunyt szeretteikre emlékezőkön nemcsak a fájdalom és a szomorúság látszott, hanem egyfajta közösségi érzés is, hogy mindannyian ugyanazért jöttek el: a szeretett személyek emléke előtt tisztelegni.