Emlékező tömeg mindenszentek napján a nádorvárosi temetőben, Győrben - fotók
Az idei Mindenszentek és Halottak napján különösen szép idő fogadta a győri Nádorvárosi temető látogatóit: a napsütés, amely a novemberi hűvös reggel ellenére igazi vénasszonyok nyarát idézte. Tömegek látogattak ki elhunyt szeretteikhez, hogy megemlékezzenek róluk. Estig még nagyobb forgalom várható a temetők körül.
A győri nádorvárosi temető környékén kora reggeltől kezdve sűrűsödött a forgalom, és a látogatók folyamatosan érkeztek, hogy virágokkal, koszorúkkal, gyertyákkal emlékezzenek elhunyt szeretteikre. A temető bejáratainál már délelőtt is sorokban álltak az autók, és a parkolóhelyek gyorsan beteltek. A látogatók között voltak fiatalok, középkorúak, idősek egyaránt. A megemlékezésre készülve, csendben, tisztelettel lépkedtek a temető felé. A hangulatot a hulló falevelek, a fák ágai közt beszűrődő napsütés, a gyertyák lángja, és a sétálók közötti halk beszélgetések tették különlegessé.
Rendőri jelenlét a nádorvárosi temetőnél
A temető környékén az erre a napra jellemző forgalmi zsúfoltság sem maradt. Az autósok közül ki türelmesebben, ki türelmetlenebbül várta, hogy a parkolók és az érkező gyászolók között áthaladhasson. Kisebb dugók alakultak ki a bevezető utakon és a közeli körforgalom környékén. A rendőrség folyamatosan figyelemmel kísérte a helyzetet, és szükség szerint irányította a forgalmat. A közlekedésbiztonság érdekében sebességmérő készülékkel is ellenőrizték az autósokat a délelőtt folyamán.
A látogatók többsége családosan érkezett, virágokkal, koszorúkkal és mécsesekkel díszítették a sírokat. Az elhunyt szeretteikre emlékezőkön nemcsak a fájdalom és a szomorúság látszott, hanem egyfajta közösségi érzés is, hogy mindannyian ugyanazért jöttek el: a szeretett személyek emléke előtt tisztelegni.
November 1 mindenszentek a Nádorvárosi köztemetőbenFotók: Krizsán Csaba
Híres személyiségek is itt nyugszanak
A győri nádorvárosi temető, amely a város egyik legfontosabb temetkezési helye, nemcsak a helyi lakosok számára jelentős, hanem számos híres, neves személyiség is itt nyugszik. Az évszázados temető szinte egy élő történelemkönyv, amely számos figyelemre méltó alak emlékét őrzi. A temetőben pihen többek között Bisinger József és Szemere Bertalan, aki a 19. század egyik fontos politikai alakja volt, Magyarország miniszterelnöke 1848-ban. Szintén a temetőben nyugszik Kresz Géza, a neves győri építész, aki a város számos fontos építkezésében részt vett. Itt található egy különleges sír is, amely Király József nevéhez fűződik, aki a híres győri színművész, rendező és színházigazgató volt.
A nádorvárosi köztemető nem csupán politikusokat, építészeket és művészeket őriz, hanem több olyan helyi polgárt is, akik az orvostudomány, a tudományos élet és a közélet más területein is maradandó nyomot hagytak: Petz Aladár, Petz Lajos vagy említhetnénk Schima Bandit, Jedlik Ányost