Híd a múzeum és pedagógia között - kétnapos konferencia a Soproni Egyetemen

A napokban a Soproni Egyetem ad otthont a „Múzeumi kifutó – trendek a múzeumpedagógiában” című országos szakmai konferenciának. A rendezvény a 20. Múzeumok Őszi Fesztiválja záróprogramjaként csaknem száz szakember részvételével zajlik, és a múzeumpedagógia legújabb irányait mutatja be. Célja, hogy a szakemberek közösen gondolkodjanak arról, miként tehető élményszerűvé a tudásátadás, és hogyan válhatnak a múzeumok a tanulás új színtereivé.

A konferencián a Soproni Múzeum kollégái is részt vettek. Fotó: Rombai Péter

Híd a múzeum és pedagógia között

A sajtótájékoztatón Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a múzeumoknak a változó társadalmi környezethez igazodva kell megszólítaniuk a fiatal generációkat.

- Nagyon fontos, hogy fiataljaink is részesüljenek azokban a javakban, amelyeket elődeink felhalmoztak, de nem mindegy, hogy milyen formában mutatjuk meg. A mai kor kihívásai – ahol a Facebook és az online tér mindennap jelen van – új válaszokat igényelnek – fogalmazott az államtitkár. - Ezek a konferenciák azért nélkülözhetetlenek, mert a szakemberek megoszthatják tapasztalataikat, és közösen találhatnak rugalmas megoldásokat a következő kihívásokra.

Závogyán Magdolna, kultúráért felelős államtitkár. Fotó: Rombai Péter

Dr. Sári Zsolt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese elmondta, hogy a Skanzen a Múzeumok Őszi Fesztiváljának főszervezője.

- Ez egy országos rendezvénysorozat, amelynek egyik kiemelt eseménye a 17. Múzeumpedagógiai Konferencia. A konferencia különlegessége, hogy az ország szinte minden múzeumából érkeznek múzeumpedagógusok, akik közösen tekintik át az elmúlt két évtized eredményeit, fejlődési irányait és a jövő lehetőségeit. Az idei esemény azért fontos, mert a fesztivál 20. évfordulója alkalmából egyfajta összegzés is történik. Bemutatjuk, mit ért el a magyar muzeológia és múzeumpedagógia az elmúlt húsz évben, illetve milyen új utak és lehetőségek nyílhatnak a következő évtizedben.

A főigazgató-helyettes hangsúlyozta, hogy az Őszi Fesztivál – a Múzeumok Majálisa és a Múzeumok Éjszakája mellett – a harmadik legjelentősebb országos múzeumi programsorozat. Célja, hogy a látogatók felé is bemutassa a múzeumok belső szakmai munkájának eredményeit, különösen a múzeumpedagógia területén. A programok középpontjában az a kérdés áll, hogyan lehet még szorosabb kapcsolatot kialakítani a közösségek és a múzeumok között.